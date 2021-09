60 milionów Niemców wybiera dziś swój parlament. Przed lokalami wyborczymi ustawiają się kolejki Niemców. To pierwsze wybory od lat, gdzie nie ma jednego zdecydowanego faworyta. Wybory do Bundestagu obserwuje specjalna wysłanniczka RMF FM do Berlina Aneta Łuczkowska. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 18:00.

