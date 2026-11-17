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Papież Leon XIV został trafiony w prawe oko przed mszą pożegnalną w peruwiańskiej Limie. W jego stronę z tłumu rzucono przedmiot, który - jak wynika ze zdjęć i nagrań - był różańcem. Ojciec Święty na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń.

Do incydentu doszło w poniedziałek, gdy Leon XIV jechał papamobile na mszę odprawianą w bazie lotniczej Las Palmas w Limie. Wzdłuż trasy zgromadzili się liczni wierni.

Jeden z przedmiotów rzuconych w kierunku papieża trafił go w prawe oko. Ze zdjęć i nagrań wynika, że był to różaniec. Pielgrzymi często przekazują różańce Ojcu Świętemu z prośbą o pobłogosławienie, ale zwykle w mniej gwałtowny sposób.

Leon XIV z wyraźnym grymasem bólu odwrócił po uderzeniu głowę, ale po chwili normalnie kontynuował przejazd, a później odprawił mszę. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń.

Serdeczność Peruwiańczyków, także tej osoby, która z wielką wiarą chciała po prostu podarować mi różaniec, to coś, co pozostaje w sercu… Może także w oku… - powiedział Leon XIV, pytany o incydent z różańcem. Jego słowa cytuje portal Vatican News.

Papież znany z refleksu

„New York Post” zauważa, że 71-letni Leon XIV, który gra w tenisa, imponuje sprawnością podczas spotkań z wiernymi. W czasie przejazdów i audiencji łapał już różne rzucane przedmioty: maskotki, flagi, a podczas audiencji na placu św. Piotra zatrzymał się też, by odebrać pizzę oferowaną przez grupę mieszkańców Chicago.

Nie każda próba kończyła się jednak powodzeniem. Podczas jednego z wcześniejszych wydarzeń w Rzymie Ojciec Święty, próbując złapać rzucony przedmiot, przypadkowo potrącił watykańskiego operatora kamery. Później go przeprosił.

Koniec podróży po Ameryce Południowej

Wizyta w Peru była ostatnim etapem 12-dniowej podróży Leona XIV po Ameryce Południowej. W homilii papież dziękował Peruwiańczykom za gościnność podczas sześciodniowego pobytu w kraju, który nazwał swoją ojczyzną.

Podróż apostolska Ojca Świętego obejmowała Urugwaj, Argentynę i Peru. Jej finałem była msza na terenie bazy lotniczej Las Palmas w Limie, po czym papież wrócił do Rzymu.