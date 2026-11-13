Leon XIV nie krył wzruszenia. „Jesteście znakiem nadziei”

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Tłum młodych ludzi wziął udział w czuwaniu modlitewnym z Leonem XIV na stadionie w Limie. Papież nie ukrywał wzruszenia, zachęcał młodzież do refleksji i nazwał ją „znakiem nadziei”.

Leon XIV reaguje na śpiewy młodych w czasie spotkania na stadionie w Limie (fot. Aldair Mejia)

Leon XIV reaguje na śpiewy młodych w czasie spotkania na stadionie w Limie (fot. Aldair Mejia) / PAP/EPA

Według lokalnych władz na Stadionie Narodowym w stolicy Peru – Limie stadionie zgromadziło się około 60 tysięcy osób, a wokół tego obiektu wydarzenie obserwowało na ekranach 300 tysięcy młodych ludzi. Na całej trasie przejazdu papieża na stadion pozdrawiały go tysiące osób.

Kiedy Leon XIV wjechał w papamobile na płytę, powitała go fala okrzyków i radości. Wielu młodych ludzi płakało ze wzruszenia. Nie krył go również Leon XIV. Jesteście znakiem nadziei – powiedział.

Na papieża Leona XIV czekały tłumy młodych ludzi (fot. Aldair Mejia) / PAP/EPA

„Pomyślcie o ludziach, których kochacie”

Leon XIV w swoim wystąpieniu zachęcał młodych ludzi do refleksji.

Pomyślcie o tym, co budzi w was największy entuzjazm, o ludziach, których kochacie, a także o marzeniach, o które bylibyście gotowi walczyć. Pomyślcie także o niepokojach, które niekiedy spędzają wam sen z powiek, oraz o tym, co chcielibyście zmienić – wyliczał papież. Dotknął także tematu samotności, którą można odczuwać nawet wśród ludzi.

Szukajcie również towarzystwa tych, którzy was kochają: są cierpienia, których przezwyciężenie wymaga czasu i pomocnej dłoni. Wiara podtrzymuje nas na tej drodze i przypomina, że cierpienie nigdy nie ma ostatniego słowa - radził.

Leon XIV wśród młodych (fot. Aldair Mejia) / PAP/EPA

Papież prosił młodzież, by nie zadowalała się życiem według oczekiwań innych.

Bóg stworzył was zdolnymi do czynienia dobra, którego nikt inny nie będzie mógł dokonać dokładnie w taki sam sposób – mówił. Przywołał też słowa papieża Benedykta XVI: „Zło zawsze jest trucizną”.

Nie dajcie się zwieść! Jak mogłoby dać nam szczęście to, co wyrządza nam krzywdę? - pytał Leon XIV.

W piątek papież uda się do miasta Chiclayo, którego biskupem był przez 8 lat, do 2023 roku. Oczekuje tam na niego kilkaset tysięcy osób.