Kobieta mierzy się z oskarżeniem o posiadanie dzikiego zwierzęcia bez pozwolenia, za co grozi do roku pozbawienia wolności i grzywna do 100 tys. batów (2,8 tys. dolarów).

Poszukiwany jest również Lankijczyk, któremu za sprowadzanie dzikiego zwierzęcia do miejsc publicznych grozić może do sześciu miesięcy więzienia i grzywna do 50 tys. batów (1,4 tys. dolarów).

Według władz w Tajlandii w rękach prywatnych właścicieli, legalnie zarejestrowane, są obecnie 224 lwy.