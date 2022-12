Instagram Rolka

Na miejscu są setki strażaków.

Akwarium było atrakcją turystyczną Berlina. Ma 16 metrów wysokości i 11,5 metra średnicy. To trzecie co do wielkości wolnostojące akwarium na świecie.

Odwiedzający mogli ze specjalnej windy za 19 euro podziwiać pływające w nim 1500 ryb oraz 100 różnych gatunków fauny morskiej.

AquaDom był atrakcją turystyczną w Berlinie, tak wyglądał przed wybuchem / Jörg Carstensen / PAP/EPA

Według doniesień mediów przyczyną eksplozji akwarium było zmęczenie materiału. Zbudowany on był ze szkła akrylowego.

Jak pisze dziennik "Bild", dwa lata temu ten gigantyczny pojemnik z wodą miał przejść modernizację.

Wcześnie rano, około godziny 6:00 usłyszałam potężny wybuch. Nie wiedziałam, co się stało. Poszłam do pokoju koleżanki. Wtedy zobaczyłam zniszczone akwarium. Wszystko pływało w wodzie - powiedziała "Bildowi", nocująca w hotelu kobieta.

Policja wstrzymała ruch na zalanej ulicy, przy której stoi hotel Radisson Blu. To okolica Alexanderplatz i słynnej wieży telewizyjnej.

350 gościom Radisson Blu nakazano spakowanie walizek i opuszczenie budynku. Mają zostać zakwaterowani w innych hotelach.

Wkrótce więcej na ten temat.