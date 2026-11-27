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Iran stanowczo zaprzecza, by stał za atakiem dronowym na Kuwejt, gdzie w czwartek zginęły cztery osoby, w tym dwóch obywateli Włoch. Minister spraw zagranicznych Iranu nazwał oskarżenia pod adresem tego kraju „gotowym scenariuszem wojny”.

Włoskie ofiary w Kuwejcie. Oskarżenia wobec Iranu

Zarówno Kuwejt, jak i Włochy przypisały odpowiedzialność za atak Iranowi. Włoskie MSZ przekazało, że ofiarami byli technicy zatrudnieni przez niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall. Według włoskiej agencji prasowej Ansa mężczyźni zajmowali się konserwacją anten systemu radarowego Skyguard, wykorzystywanego przez kuwejckie siły zbrojne.

Do incydentu doszło ponad tydzień po ataku irańskich dronów na kuwejcką bazę lotniczą, w której stacjonują siły amerykańskie.

Armia kuwejcka określiła zaatakowany obiekt jako „kluczowy dla kraju” i nazwała incydent przejawem „haniebnej irańskiej agresji”. Na odpowiedzialność Iranu wskazała też Arabia Saudyjska, a Bahrajn zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności i wezwał Teheran do wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała do bardziej zdecydowanej reakcji, pisząc: „Musimy zwiększyć presję na Iran, aby położył kres tym niedopuszczalnym atakom na swoich sąsiadów oraz naszych partnerów w regionie Zatoki Perskiej”. Dodała, że „bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej jest kwestią bezpieczeństwa nas wszystkich”.

Paszynian wyprasza rosyjskich pograniczników. „Bardzo jesteśmy wdzięczni, ale...” Rosyjska służba graniczna FSB ma w najbliższych latach całkowicie zakończyć działalność na terytorium Armenii – zapowiedział premier tego kraju Nikol Paszynian. Rosjanie „strzegą” granic Armenii z Turcją i Iranem od 1992 roku.

Iran: Incydent wygląda podejrzanie

Oskarżeniom zaprzeczył rzecznik sił zbrojnych Iranu Abolfazl Szekarczi, przekonując, że irańskie wojsko „nie prowadziło żadnych działań militarnych ani ofensywnych”.

Minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył, że incydent wygląda podejrzanie i „przypomina gotowy scenariusz wojny”. Przekazał, że rozmawiał już ze swoimi odpowiednikami z Włoch i Kuwejtu. „Jesteśmy gotowi współpracować z Kuwejtem i Włochami, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia” – napisał w serwisie społecznościowym.

Ambasada Iranu w Rzymie zasugerowała, że ostrzał Kuwejtu był operacją pod „fałszywą flagą”, a jej cel stanowiło wciągnięcie Europy w konflikt - przekazała włoska agencja Ansa.

Irańczycy mówią o Ukrainie

Irańska agencja Fars zasugerowała udział Ukrainy w ataku, przytaczając wypowiedź anonimowego źródła w siłach bezpieczeństwa. Rozmówca agencji miał przekazać, że Kijów rozmieścił drony w regionie, w tym - w irackim Kurdystanie. Podobny wpis zamieścił w serwisie X Mohammad Marandi, doradca Teheranu podczas rozmów z USA - powiadomiła stacja Fox News.

Iran dostarczał Rosji drony kamikadze, które Moskwa wykorzystuje na masową skalę podczas agresji na Ukrainę.