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Grupa InPost wchodzi na rynek irlandzki. W ciągu dwóch lat firma chce uruchomić w tym kraju ponad tysiąc Paczkomatów. Irlandia będzie dziesiątym europejskim rynkiem, na którym działa spółka.

Przedsiębiorstwo zamierza rozwijać tam model dostaw poza domem, oparty na automatach do odbioru i nadawania przesyłek. To rozwiązanie znane już m.in. klientom w Polsce.

To, co zaczęło się w Krakowie w 2009 roku od jednej maszyny Paczkomat, jest dziś modelem, który działa w całej Europie. Irlandia to kolejny rynek, na którym chcemy pokazać, że odbiór paczki z automatu może być prostszy, tańszy i wygodniejszy niż dostawa pod drzwi - powiedział założyciel i prezes Grupy InPost Rafał Brzoska.

Paczkomaty również poza dużymi miastami

InPost zapowiada, że urządzenia mają trafiać nie tylko do największych irlandzkich ośrodków. W rozbudowie sieci w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich ma pomóc partnerstwo z Gaelic Athletic Association, organizacją skupiającą sporty gaelickie (tradycyjne, głównie amatorskie dyscypliny sportowe wywodzące się z Irlandii – red.).

Firma prowadzi też rozmowy i współpracuje z dużymi sieciami handlowymi. Paczkomaty mają być instalowane między innymi przy supermarketach, parkach handlowych oraz stacjach paliw. Ma to ułatwić klientom odbiór lub nadanie przesyłki przy okazji codziennych zakupów czy podróży.

Prawie 69 tys. automatów w Europie

InPost przypomniał, że w Wielkiej Brytanii ma już 17 tys. Paczkomatów. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech sieć przekroczyła po 6 tys. urządzeń. Z kolei francuska sieć Mondial Relay, należąca do grupy, dysponuje ponad 13 tys. automatów.

Na koniec drugiego kwartału 2026 roku Grupa InPost miała ponad 98 tys. punktów out-of-home w dziewięciu krajach (Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii). W tej liczbie było blisko 69 tys. Paczkomatów i niemal 30 tys. punktów PUDO, czyli miejsc odbioru i nadawania przesyłek.

Spółka współpracowała wówczas z około 100 tys. e-sprzedawców. W całym 2025 roku grupa obsłużyła blisko 1,4 mld przesyłek.