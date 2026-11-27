RMF24

Premier Donald Tusk zapowiada bardzo dokładne sprawdzenie sprawy wpłat na kampanię Marcina Kierwińskiego z 2023 roku. Szef rządu zapewnia, że gdyby zarzuty o powiązaniu wpłat z pracą w spółkach Skarbu Państwa się potwierdziły, skończyłby współpracę, niezależnie od pozycji polityka.

Według informacji dziennikarzy TVN24+ szef MSWiA Marcin Kierwiński - obecny szef MSWiA, a także sekretarz generalny KO i szef struktur partii w Warszawie - w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 r. zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej - 724 tys. zł.

Większość osób, które dokonały darowizny na rzecz kampanii Kierwińskiego - zgodnie z doniesieniami - związanych jest z Warszawą i woj. mazowieckim. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez grupę 113 osób, które w chwili dokonywania wpłat pracowały lub w przyszłości znalazły zatrudnienie w spółkach i instytucjach publicznych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską.

Reakcja Donalda Tuska

Odnosząc się do tych informacji, premier Donald Tusk ocenił, że wydaje się, iż materiał przedstawiony przez TVN „w żaden sposób nie potwierdza tej bezpośredniej zależności, tzn. wpłaty za pracę”.

Gdyby tak było albo gdyby miało się tak okazać w najbliższych dniach czy tygodniach, że ktoś wpłaca na kampanię tego, czy innego polityka Koalicji Obywatelskiej, niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę - zapewnił premier.

Zapowiedział ponadto, że zostanie to jeszcze raz bardzo dokładnie sprawdzone. Zobaczą państwo całą statystykę. Na razie, tak jak sprawdziłem, nikt z wpłacających na kampanię pana Krewińskiego nie zasiada w żadnym zarządzie spółki Skarbu Państwa - podkreślił.

Minister Kierwiński w cieniu poważnych podejrzeń. 113 osób - z wpłatami i posadami Opozycja wzywa do dymisji ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. koalicja zapewnia o wyjaśnieniu sprawy. Według TVN24 na kampanię wyborczą polityka KO pieniądze wpłaciło 113 osób, które w tamtym czasie lub później pracowały albo dostały…

„Nadal jestem o tym absolutnie przekonany”

Premier zaznaczył, że nie miał „nigdy żadnego powodu przypuszczać, aby Marcin Kierwiński był człowiekiem interesownym i szukał jakichś korzyści, w związku z zajmowaną pozycją”. Jestem nadal o tym absolutnie przekonany - podkreślił Tusk.

Zapewnił też, że nie ma żadnego powodu, aby stracił zaufanie do szefa MSWiA. Dodał, że również minister sprawiedliwości nie widzi powodu, by zakładać, że działo się coś niezgodnego z prawem. Ale prawdopodobnie opozycja zgłosiła wniosek do prokuratury i w związku z tym prokuratura będzie to badała - powiedział szef rządu.

Zaznaczył jednocześnie, że nigdy nie litował się „nad ludźmi, nawet bliskimi współpracownikami w przeszłości, jeśli mieli coś na sumieniu”. I tutaj też tego nie będzie, ale na podstawie tego, co dzisiaj wiem, nie mam powodu, żeby stracić zaufanie do Marcina Kiernickiego i do jego osobistej uczciwości, w żadnym wypadku - mówił.

Zdaniem Tuska „mamy w Polsce dziwny, chociaż jego zdaniem najuczciwszy system finansowania kampanii wyborczej”, bo jest on w 100 proc. transparentny.

Te wpłaty są publicznie rejestrowane, dostępne. Każdy wie o każdej złotówce. Każdy Polak może się dowiedzieć o każdej istotnej wpłacie na kampanię wyborczą. To jest publicznie dostępne - mówił premier.