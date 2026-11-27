RMF24

W wieku 74 lat zmarła Anita DeFrantz – była wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, medalistka olimpijska i jedna z najważniejszych postaci w walce o równouprawnienie kobiet w sporcie.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o śmierci Anity DeFrantz, nie podając przyczyny jej zgonu. Amerykanka zapisała się w historii sportu nie tylko jako brązowa medalistka we wioślarstwie podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, ale przede wszystkim jako orędowniczka praw kobiet i pionierka w strukturach MKOl.

Kobieta, która otworzyła drzwi innym

Anita DeFrantz była pierwszą Amerykanką i pierwszą czarnoskórą przedstawicielką USA w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Funkcję tę objęła w 1986 roku, przecierając szlaki kolejnym pokoleniom kobiet w światowych organizacjach sportowych. W 1997 roku została wiceprzewodniczącą MKOl, a na to stanowisko powróciła w 2017 roku, po nieudanym starcie w wyborach na przewodniczącą organizacji.

Przez 20 lat przewodniczyła Komisji MKOl ds. Kobiet w Sporcie, a także pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Organizacyjnego igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. Jej działalność na rzecz zwiększenia udziału kobiet w procesach decyzyjnych w sporcie była doceniana na całym świecie.

Inspiracja dla pokoleń

Odejście Anity wywołuje we mnie głębokie poczucie straty. Dla mnie – podobnie jak dla wielu innych osób na całym świecie – Anita była mentorką, przyjaciółką i prawdziwym źródłem inspiracji. Już na samym początku mojej drogi w ruchu olimpijskim pokazała mi, na czym polega odważne przywództwo i jakie możliwości otwierają się przed kobietami w sporcie – powiedziała przewodnicząca MKOl, Kirsty Coventry.

Słowa uznania płyną także od Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, który podkreślił, że „najbardziej będzie nam brakować samej Anity — jej wewnętrznej siły, bystrego umysłu i ciepła”.

Siedmiokrotna mistrzyni olimpijska, Allyson Felix, nazwała DeFrantz „niezwykle ważną siłą napędową zmian”.

Dziedzictwo, które pozostanie

Anita DeFrantz na zawsze pozostanie symbolem odwagi, determinacji i walki o równość w sporcie. Jej wkład w rozwój ruchu olimpijskiego i promocję kobiet na najwyższych szczeblach światowego sportu będzie inspirował kolejne pokolenia.