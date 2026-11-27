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„Aktywność krajowa i międzynarodowa dyrektora Muzeum Auschwitz Piotra Cywińskiego służy nie tylko rozwojowi tej instytucji, ale też umacnianiu międzynarodowej pozycji Polski” – oświadczyła oświęcimska placówka. To odpowiedź na zarzuty portalu zero.pl, który w piątek - powołując się na wyniki kontroli ministerstwa kultury w oświęcimskiej instytucji - zarzucił dyrektorowi muzeum nadużycia w rozliczaniu podróży służbowych. Według portalu część delegacji „stanowiły jego prywatne wyjazdy”.

Oświadczenie Muzeum Auschwitz

„Muzeum jeszcze raz zdecydowanie oświadcza, że przejazdy dyrektora (…) Piotra M. A. Cywińskiego służą wykonywaniu obowiązków służbowych. Specyfika funkcjonowania Muzeum Auschwitz oraz jego międzynarodowe znaczenie wymagają stałej aktywności dyrektora poza Oświęcimiem. Dotyczy to zarówno Warszawy, będącej siedzibą ministerstw, ambasad, partnerów instytucjonalnych i mediów, jak i licznych wyjazdów zagranicznych. Spotkania te, często organizowane w ramach wieloletnich, bezpośrednich relacji, służą realizacji strategicznych interesów muzeum” – brzmi oświadczenie oświęcimskiej instytucji.

Placówka wskazała, że „racjonalna organizacja pracy często wymaga łączenia wielu zobowiązań w ramach jednego pobytu przy równoczesnym wykonywaniu bieżących obowiązków związanych z kierowaniem instytucją”.

Biuro prasowe zwróciło uwagę, że „dyrektor w dniach roboczych, między spotkaniami, kieruje bieżącą pracą muzeum i uczestniczy w spotkaniach zdalnych”.

„Korzystanie z własnego mieszkania w Warszawie pozwala uniknąć kosztów związanych z zakwaterowaniem. Przy ocenie celowości każdego wyjazdu należy uwzględnić zatem zarówno same spotkania, jak i zakres pracy wykonywanej między nimi” – wyjaśniono.

Muzeum dodało zarazem, że „rzetelnie odpowiedziało na wnioski pokontrolne i przedstawiło Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosowne wyjaśnienia”.

„Aktywność dyrektora stanowi integralną część zarządzania muzeum”

W oświadczeniu uwypuklono efekty działań władz muzeum. „Od 2006 roku pozyskano na rzecz Miejsca Pamięci Auschwitz, zarówno poprzez środki zewnętrzne zasilające bezpośrednio budżet muzeum, jak i budżet Fundacji Auschwitz-Birkenau, około 1,3 mld zł. Rozbudowano na wyjątkową skalę zaplecze konserwatorskie, stworzono nową infrastrukturę edukacyjną i obsługi odwiedzających oraz rozwinięto nowoczesne formy edukacji, także zdalnej” - podano.

„Aktywność krajowa i międzynarodowa dyrektora stanowi integralną część zarządzania muzeum, a nie działalność dodatkową. Służy nie tylko rozwojowi instytucji, lecz także umacnianiu międzynarodowej pozycji Polski jako państwa odpowiedzialnego za ochronę autentyzmu Auschwitz i pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu. Zapewnienie skuteczności tej działalności leży zatem w interesie publicznym” – podkreślono w oświadczeniu.

2 mln zł na delegacje dyrektora Auschwitz

Portal zero.pl opublikował w piątek artykuł, w którym - powołując się na wyniki kontroli ministerstwa kultury w Muzeum Auschwitz - zarzucił instytucji nadużycia w rozliczaniu podróży służbowych. Podał, że w latach 2022-2025 muzeum na delegacje wydało ponad 2 mln zł.

„Z danych MKiDN wynika, że część z nich dyrektor wykorzystał na podróże do Warszawy, gdzie mieszka” – wskazano.

Według portalu, resort zwrócił uwagę między innymi, iż „pokrywanie przez muzeum kosztów wyjazdów dyrektora – które nosiły znamiona podróży prywatnych – było niecelowe i niegospodarne, a tym samym stanowiło naruszenie ustawy o finansach publicznych”.

Wątpliwości ministerstwa wzbudziły też wyjazdy innych członków władz muzeum. Wśród wymienionych zarzutów, są też zastrzeżenia do rocznych ewidencji czasu pracy dyrektora Cywińskiego. Żadna z nich nie zawiera informacji o odbytych delegacjach, choć powinna.