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Do dramatycznego w skutkach błędu medycznego doszło w szpitalu w szwedzkim Skövde. Lekarze zdiagnozowali u pacjenta zaawansowanego raka prostaty i podjęli decyzję o radykalnej operacji, amputując mu penisa oraz usuwając prostatę i pęcherz moczowy. Po siedmiu miesiącach okazało się, że diagnoza była błędna.

O zdarzeniu, do którego doszło w szpitalu w Skövde w 2023 roku, pisze lokalna gazeta „Skaraborgs Läns Tidning”.

U mężczyzny początkowo zdiagnozowano raka prostaty. Musiał przejść operacyjne usunięcie zarówno prostaty, jak i penisa i pęcherza moczowego.

Siedem miesięcy później badania wykazały, że diagnoza była błędnie postawiona. Chodziło o inny rodzaj nowotworu – raka skóry. Nowe badania histopatologiczne wykazały, że w rzeczywistości był to rak płaskonabłonkowy skóry.

Pacjent został nie tylko okaleczony, ale nieprawidłowo postawiona diagnoza opóźniła właściwe leczenie.

Rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn

Rak prostaty, czyli nowotwór gruczołu krokowego, to poważna choroba, która dotyka głównie starszych mężczyzn. Od kilkudziesięciu lat na całym świecie rośnie liczba zachorowań, również w Polsce.

Aktualnie jest to drugi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u mężczyzn na świecie i piąta przyczyna zgonów nowotworowych – każdego roku odnotowuje się około 1,5 miliona nowych zachorowań oraz 400 tysięcy zgonów.