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Brytyjka przez ponad 20 lat miała być odurzana narkotykami i gwałcona przez własnego męża. Mężczyzna zapraszał do domu także inne osoby i pozwalał im uczestniczyć w przestępczym procederze. Przyznał się do ponad 60 przestępstw. W Manchesterze trwa proces dziewięciu oskarżonych w wieku od 28 do 70 lat. Kobieta przez lata była przekonana, że żyje w „normalnym i pełnym miłości małżeństwie”. „Wciąż nie mogę uwierzyć, że to prawda” – powiedziała policjantom, gdy uzmysłowili jej, do czego dochodziło w jej własnym domu.

„Myślę, że popełniliście błąd”

Gdy funkcjonariusze poinformowali kobietę, że przez lata była odurzana narkotykami i wykorzystywana seksualnie przez męża i jego kompanów poznanych przez internet, nie chciała uwierzyć. Myślę, że popełniliście błąd – powiedziała policjantom.

Swoje dotychczasowe życie opisywała jako „normalne i szczęśliwe”. Wspólnie spędzaliśmy czas, spotykaliśmy się ze znajomymi. Mieliśmy wielu przyjaciół i zawsze otaczali nas dobrzy ludzie – zeznała.

W trakcie przesłuchania pokazano jej zdjęcia mężczyzn, którzy przychodzili do jej domu, jednak nie rozpoznała żadnego z nich; zaprzeczyła też, by kiedykolwiek wyraziła zgodę na kontakty seksualne z którymś z nich.

Ponad 60 przestępstw

Mąż kobiety, którego nazwiska nie ujawniono, początkowo zaprzeczał zarzutom. Później przyznał się do ponad 60 przestępstw, w tym wielokrotnych gwałtów, napaści seksualnych, podawania substancji odurzających żonie oraz udostępniania intymnych zdjęć.

Według prokuratury mężczyzna przez ponad 20 lat prowadził podwójne życie: na zewnątrz kreował się na osobę szanowaną i uczciwą, a w domu dopuszczał się przemocy seksualnej wobec małżonki.

Początkowo wykorzystywał ją, gdy była mocno pijana i zapadała w głęboki sen. Z czasem zacząć podawać jej środki odurzające, by nie obudziła się podczas gwałtów.

Od 2023 roku zapraszał do domu w Stockport w hrabstwie Greater Manchester innych mężczyzn, których poznawał m.in. przez aplikację randkową Fabswingers. Nagrywał i fotografował zdarzenia, a następnie udostępniał materiały innym. Jak powiedzieli prokuratorzy, sprawcy mieli czerpać satysfakcję z tego, że kobieta była nieprzytomna i nie wiedziała, co się z nią dzieje. Co ciekawe, podczas procesu oskarżeni sugerowali, że stosunki były „dobrowolne” albo „stanowiły element gry seksualnej”.

Mężczyzna - poznając mężczyzn - pisał na swoim profilu, że chciałby „spróbować nowych rzeczy”. Kompanów do przestępczego procederu szukał również na stronie FabGuys, gdzie przyznawał, że nie ma dużego doświadczenia z mężczyznami, ale lubi pokazywać im zdjęcia żony.

W swoim telefonie stworzył tajny folder o nazwie „goście”, w którym magazynował zdjęcia zapoznanych mężczyzn.

Zapytany w sądzie, co mogłoby się stać, gdyby żona obudziła się podczas przemocy, mężczyzna odpowiedział: Zadzwoniłaby na policję. Byłaby przerażona i krzyczałaby.

Jak miał odurzać żonę?

Prokuratorzy poinformowali, że mężczyzna szukał w internecie danych na temat leków na receptę oraz zagrożeń związanych z ich łączeniem z alkoholem. Połączenie niektórych substancji z alkoholem, w odpowiednich dawkach, mogło być śmiertelne.

Mężczyzna początkowo rozpuszczał narkotyki w winie, ale napój stawał się mętny. Zaczął więc rozkruszać tabletki nasenne, przygotowywać z nich płyn, a następnie wstrzykiwać go żonie do ust, gdy spała. W historii wyszukiwania mężczyzny znaleziono również zapytania dotyczące tzw. pigułek gwałtu.

Kobieta zeznała, że przyjmowała wyłącznie leki przepisane przez lekarza, m.in. na nadciśnienie i obniżenie poziomu cholesterolu.

Dziewięciu mężczyzn przed sądem

W Manchesterze sądzonych jest dziewięciu mężczyzn w wieku od 28 do 70 lat - siedmiu oskarżono o udział w przemocy seksualnej w domu pary; dwóch pozostałych odpowiada za zachęcanie do przemocy w internecie. Kilku przyznało się do winy.

Kobieta uczestniczy w rozprawie, siedząc w osobnej sali sądowej i oglądając transmisję za pośrednictwem łącza wideo. Towarzyszą jej członkowie rodziny i przyjaciele.