RMF24

Katastrofa smoleńska nastąpiła z powodu ciągu zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania, m.in. błędnej oceny rzeczywistej wysokości samolotu - ogłosiła Prokuratura Krajowa, przedstawiając raport z ustaleniami biegłych. Według nich katastrofa nie była następstwem awarii technicznej samolotu ani wybuchu. Wśród czynników sprzyjających katastrofie wymieniono m.in. działania rosyjskich kontrolerów lotu w Smoleńsku.

Prok. Nowak: Są to ustalenia biegłych, a nie prokuratury

W piątek w Prokuraturze Krajowej jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak zaprezentował wnioski i konkluzje z kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu ponad 20 biegłych. Jak przypomniał prok. Nowak, zespół powołano jeszcze w 2019 r. za czasów rządów PiS.

Zespół pracował nad tą opinią pięć lat, wydał opinię w sierpniu 2024 r. Prokuratorzy przetłumaczyli ją następnie na język polski. Analizowali, uznali, że opinia jest niepełna i niejasna, wnieśli o jej uzupełnienie, zadali 66 pytań. Biegli opinię uzupełniającą wydali w maju tego roku - przypomniał rzecznik PK. Jak dodał, prokuratorzy po przetłumaczeniu tego uzupełnienia uznali, że cała opinia jest „pełna i jasna”.

Jak powiedział, „biegli wskazali przyczynę tej katastrofy”. Nic nie wskazuje, by przyczyną katastrofy smoleńskiej był zamach lub sabotaż - stwierdził.

Zastrzegł, że tematem piątkowej konferencji jest treść opinii biegłych. Są to ustalenia i oceny biegłych. Nie są to więc ustalenia i oceny prokuratury, czy prokuratorów - zaznaczył. Dodał, że treść tego dowodu oczywiście będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Prokuratura: Katastrofa nie była następstwem awarii ani wybuchu

Według Międzynarodowego Zespołu Biegłych do katastrofy samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. doprowadził ciąg zdarzeń podczas podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk Północny - przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Biegli wskazali na niestabilne podejście do lądowania, błędną ocenę rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej dopuszczalnej wysokości mimo braku warunków do bezpiecznego lądowania oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg. Według biegłych katastrofa nie była następstwem awarii technicznej samolotu ani wybuchu - czytamy w komunikacie.

Przebieg katastrofy smoleńskiej według biegłych

Według ustaleń Międzynarodowego Zespołu Biegłych podczas końcowego podejścia do lądowania samolot zniżał się zbyt szybko, w bardzo trudnych warunkach meteorologicznych. Na lotnisku panowała gęsta mgła. Samolot zszedł poniżej minimalnej dopuszczalnej wysokości, mimo braku warunków do bezpiecznego lądowania i braku widoczności pasa startowego - przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

W końcowej fazie lotu system TAWS (Terrain Awareness and Warning System – system ostrzegania przed niebezpiecznym zbliżaniem się do terenu) wielokrotnie emitował ostrzeżenia o zagrożeniu zderzeniem z ziemią. O godz. 10:40:51 czasu lokalnego w Smoleńsku (8:40:51 czasu polskiego; wszystkie kolejne godziny podano według czasu lokalnego, zgodnie z zapisami w opinii), czyli około 15 sekund przed zderzeniem z ziemią, dowódca podjął decyzję o przerwaniu podejścia i odejściu na drugi krąg. Oznaki rozpoczęcia tego manewru pojawiły się jednak dopiero kilka sekund później - czytamy.

Około godz. 10:41:00, przy prędkości około 270 km/h, lewe skrzydło samolotu uderzyło w brzozę, co spowodowało oderwanie jego zewnętrznej części. Doprowadziło to do nierównomiernego oddziaływania na skrzydła samolotu siły nośnej, a w konsekwencji gwałtownego przechylenia samolotu w lewo i obrotu wokół osi podłużnej. Następnie samolot zderzył się z kolejnymi przeszkodami terenowymi, a kilka sekund później w pozycji odwróconej uderzył w ziemię przed drogą startową, na lewo od jej osi - mówi komunikat.

Zdarzenie typu CFIT

W wyniku zderzenia samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. Zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, członkowie polskiej delegacji oraz załoga samolotu.

Według biegłych przebieg katastrofy odpowiadał mechanizmowi zdarzenia typu CFIT (Controlled Flight Into Terrain), czyli tzw. kontrolowanego lotu ku ziemi. Jest to rodzaj wypadku lotniczego, w którym sprawny technicznie samolot, pozostający pod kontrolą załogi, niezamierzenie zderza się z terenem lub przeszkodą.

Czynniki sprzyjające katastrofie

Międzynarodowy Zespół Biegłych wskazał cztery czynniki sprzyjające katastrofie (bez określania kolejności ich znaczenia):

Działania rosyjskich kontrolerów lotu w Smoleńsku

Funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego

Wybór lotniska Smoleńsk Północny

Nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu i niewłaściwa współpraca załogi

Kto wchodził do kokpitu?

Analiza nagrań rejestratora dźwięków w kokpicie wykazała, że przebywały w nim i prowadziły rozmowy osoby nienależące do załogi lotniczej. Biegli ustalili tożsamość jednego z pasażerów, który trzykrotnie wchodził do kokpitu. Po raz ostatni jego głos zidentyfikowano około godz. 10:30, a więc około 11 minut przed katastrofą.

Zarejestrowano również głosy innych osób, których nie udało się jednoznacznie zidentyfikować. Według biegłych rozmowy niezwiązane z prowadzeniem samolotu rozpraszały uwagę członków załogi i przyczyniły się do katastrofy.

Biegli nie znaleźli dowodów potwierdzających obecność w kokpicie ani prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ani gen. Andrzeja Błasika, ówczesnego dowódcy Sił Powietrznych RP.

Jak podała prokuratura, biegli przeanalizowali przygotowanie, organizację i przebieg lotu, w tym funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, kwalifikacje i działania załogi, stan techniczny samolotu, zapisy rejestratorów pokładowych, warunki meteorologiczne, przygotowanie lotniska Smoleńsk Północny oraz działania rosyjskich kontrolerów lotu. Przeanalizowali również mechanizm katastrofy, uszkodzenia konstrukcji samolotu, obrażenia ofiar oraz wyniki badań fizykochemicznych, w tym pod kątem możliwości wystąpienia eksplozji.