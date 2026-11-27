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58-letnia Molly Falco ze Stanów Zjednoczonych jest pierwszą pacjentką na świecie, która od roku funkcjonuje z nerką pobraną od genetycznie zmodyfikowanej świni. Po operacji nie musi korzystać z dializ. Lekarze oceniają, że to ważny krok w rozwoju ksenotransplantacji, czyli przeszczepiania narządów lub tkanek między przedstawicielami różnych gatunków.

Falco cierpi na schyłkową niewydolność nerek. Przed zabiegiem, przeprowadzonym 22 listopada 2025 roku, regularnie poddawała się wyczerpującym dializom wykonywanym w domu. Osłabienie i ciągłe zmęczenie sprawiały, że praktycznie nie wychodziła z mieszkania. Po przeszczepie jej codzienne funkcjonowanie miało wrócić niemal do stanu sprzed choroby.

Wcześniejsze próby kończyły się usunięciem narządu

Dotychczas najdłużej z nerką od świni żył 67-letni Tom Andrew z New Hampshire. Operację przeszedł w styczniu 2025 roku w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Przeszczepiony narząd przestał jednak działać prawidłowo i po 271 dniach został usunięty.

Pierwszy taki zabieg u żyjącego pacjenta wykonano 6 marca 2024 roku. Nerkę od zmodyfikowanej genetycznie świni otrzymał 62-letni Richard Slayman, również zmagający się ze schyłkową niewydolnością nerek. Mężczyzna zmarł dwa miesiące później, ale – jak podawano – jego śmierć nie była związana bezpośrednio z ksenoprzeszczepem.

W kwietniu 2024 roku podobną operację przeszła Lisa Pisano, która z powodu niewydolności krążenia otrzymała także urządzenie wspomagające pracę serca. Świńską nerkę usunięto po miesiącu z powodu niedokrwienia narządu. Pacjentka zmarła w lipcu 2024 roku.

Trzecia próba miała miejsce w listopadzie 2024 roku w Langone Transplant Institute w Nowym Jorku. Nerkę otrzymała 53-letnia Towana Looney z Alabamy. Po 130 dniach narząd trzeba było usunąć – doszło do reakcji odrzucenia oraz pogorszenia jego wydolności.

Genetyczne modyfikacje mają ograniczyć ryzyko odrzucenia

Przeszczepianie organów od świń nadal ma charakter eksperymentalny. Nerki wykorzystane w tych procedurach zostały przygotowane przez firmę biotechnologiczną eGenesis z Cambridge. Modyfikacje genetyczne mają sprawić, by świńskie tkanki były lepiej tolerowane przez ludzki organizm. Chodzi między innymi o wprowadzenie do organizmu zwierzęcia ludzkich genów związanych ze zgodnością tkankową.

Tego rodzaju ksenotransplantacje zostały zaakceptowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Uznano, że nie stwarzają one większego zagrożenia dla życia chorego. W razie niepowodzenia można w każdej chwili ponownie zastosować dializoterapię. Przeszczep nerki daje jednak pacjentom znacznie większy komfort życia, gdyż dializy trzeba powtarzać trzy razy w tygodniu.

Od 2027 r. w ramach badań klinicznych planowane jest przeprowadzenie w USA 33 kolejnych przeszczepów nerek świni, dostarczonych przez firmę e-Genesis. Zabiegi te mają być wykonane w 10 ośrodkach amerykańskich.