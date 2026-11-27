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Od dzisiaj w Zamku Królewskim na Wawelu można podziwiać jedno z najważniejszych dzieł Johannesa Vermeera – „Kobietę w naszyjniku z pereł”. To pierwsza w historii prezentacja tego arcydzieła holenderskiego mistrza w Polsce. Obraz, wypożyczony z berlińskiej Gemäldegalerie, będzie dostępny dla zwiedzających przez trzy miesiące, do 28 lutego 2027 roku.

Wyjątkowa wystawa w Sali pod Ptakami

„Kobieta w naszyjniku z pereł” jest jednym z 35 znanych na świecie obrazów Vermeera. Dzieło, powstałe około 1663-1664 roku, na co dzień znajduje się w zbiorach berlińskiej Gemäldegalerie. W Krakowie obraz można oglądać w Sali pod Ptakami na Wawelu, gdzie – ze względu na szczególne wymogi konserwatorskie – jednocześnie może przebywać maksymalnie 20 osób.

Podczas konferencji prasowej dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. Andrzej Betlej, podkreślał wyjątkowość wydarzenia,

Gościmy dzieło wybitne, dzieło, które możemy określić mianem kanonicznego. To jest obraz, co do którego nie ma wątpliwości, że jest dziełem Johannesa Vermeera. To dzieło, które nie należy wyłącznie do kanonu jego twórczości, ale również do kanonu sztuki europejskiej, ba – kanonu sztuki światowej - mówił.

Tajemnica i ponadczasowość

Obraz przedstawia młodą kobietę stojącą przed lustrem, zawiązującą na szyi dwie wstążki naszyjnika z pereł. Scena, choć pozornie codzienna, emanuje niezwykłą intymnością i spokojem.

Fot. Łukasz Gągulski/PAP

Dr Dagmar Hirschfelder, dyrektorka berlińskiej Gemäldegalerie, zwraca uwagę na wyjątkową atmosferę dzieła:

To, co sprawia, że malarstwo Vermeera jest tak niepowtarzalne, to jego niemal magiczna umiejętność doprowadzenia światła, koloru i przestrzeni do idealnej równowagi. Vermeer w mistrzowski sposób potrafi nadać swoim obrazom atmosferę wielkiego spokoju i skupienia. Jednocześnie jego przedstawienia często mają w sobie coś tajemniczego, dotyczy to również obrazu przedstawiającego młodą kobietę przed lustrem- podkreśla.

Historycy sztuki interpretują obecność pereł jako symbol wysokiego statusu społecznego, a przedmioty leżące na stole – grzebień z kości słoniowej, pędzel do pudru, porcelanowa waza – mogą wskazywać na alegorię próżności lub pychy.

Vermeer – mistrz światła i intymności

Johannes Vermeer (1632–1675), znany jako „Sfinks z Delft”, jest jednym z najwybitniejszych malarzy holenderskich XVII wieku. Jego twórczość obejmuje głównie przedstawienia młodych kobiet w kameralnych wnętrzach, a motyw pereł pojawia się na niemal połowie jego obrazów. Najsłynniejsze dzieło artysty, „Dziewczyna z perłą”, uznawane jest za jedno z najważniejszych osiągnięć malarstwa europejskiego.

Obraz „Kobieta w naszyjniku z pereł” Johannesa Vermeera można oglądać na Wawelu od piątku do 28 lutego 2027 r.