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„Wszyscy zrozumieli, że dla Polski ETS w tym kształcie jest nie do zaakceptowania i zobowiązali się, aby Polska była traktowana odrębnie” – tak o zakończonym w nocy nieformalnym szczycie Rady Europejskiej mówił premier Donald Tusk. „Z polskiego punktu widzenia nieakceptowalna jest wizja, żeby pieniądze pochodzące z ETS trafiały do budżetu unijnego zamiast do budżetów narodowych” – podkreślał szef rządu.

„Osiągnęliśmy 100 proc. tego, co chcieliśmy”

Premier Donald Tusk ogłosił po szczycie budżetowym UE w Brukseli, że wszyscy zrozumieli i zobowiązali się, aby Polska była traktowana odrębnie, jeśli chodzi o przekierowanie przychodów ze sprzedaży uprawnień w ramach systemu ETS do unijnego budżetu. Jak dodał, pieniądze z ETS zostaną w Polsce.

Osiągnęliśmy 100 proc. tego, co chcieliśmy na tym etapie, czyli nie jest to traktowane jako polska fanaberia czy egoistyczny punkt widzenia, tylko wszyscy nasi rozmówcy - dla mnie szczególnie ważne było spotkanie tak zwanej wielkiej szóstki, największych państw - tam siedzieliśmy bez emocji i bardzo serio rozmawialiśmy o różnych aspektach - powiedział szef polskiego rządu na konferencji prasowej podsumowującej szczyt poświęcony budżetowi Wspólnoty na lata 2028-2034.

Wszyscy zrozumieli, że dla Polski ten projekt jest nie do zaakceptowania. Zrozumieli, to znaczy, że zobowiązali się, aby Polska była tutaj traktowana odrębnie, czyli żeby pieniądze z ETS zostawały w Polsce. Będziemy szukali technicznych aspektów, ale ja uznaję ten temat właściwie za zamknięty, jeśli chodzi o ETS - podkreślił.

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„Jestem dużo spokojniejszy”

Premier Donald Tusk zapewnił też, że nawet po uwzględnieniu proponowanych oszczędności w projekcie budżetu Unii na lata 2028-2034 Polska i tak otrzyma o 2 mld euro więcej niż w obecnej perspektywie finansowej.

Nawet jeśli wszyscy przystaną na te redukcje, to Polska będzie miała, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną i spójność, tak około 2 mld euro więcej, niż miała do tej pory - powiedział.



I nie muszę nikomu przypominać, że będziemy nadal zdecydowanie największymi beneficjentami tych środków ze wszystkich państw europejskich. Nie ma oczywiście powodu, żebyśmy tutaj się popisywali i krzyczeli „hura, hura", ale jestem dużo spokojniejszy po tych (...) długich godzinach negocjacji i rozmów - zaznaczył premier.

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Bez porozumienia ws. unijnego budżetu

W czwartek szefowie państw i rządów UE rozmawiali w Brukseli o budżecie Unii na lata 2028-2034 oraz finansowaniu Ukrainy. Omawiano zwłaszcza propozycję kompromisu zaproponowaną przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę, która przewiduje, że kolejny budżet na lata 2028-34 wyniesie 1,58 bln euro wobec 1,76 bln euro proponowanych przez KE w cenach stałych z 2025 r.

W nocy z czwartku na piątek Costa poinformował, że przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia ws. nowego budżetu UE. Jak dodał, 24 spośród 27 państw członkowskich opowiedziało się za udzieleniem Ukrainie pożyczki na 2027 r. w wysokości 45 mld euro.