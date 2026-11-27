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Ekran LED, który pojawił się niedawno na elewacji Domów Towarowych Centrum w Warszawie „nie ma żadnej zgody” – poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem jest to samowola budowlana, dokonana ponadto w „bezczelny sposób”. Miasto złożyło zawiadomienie do prokuratury. Inwestor bronił się w oświadczeniu, wskazując, że ekran zamontowano bezinwazyjnie, nie ingerując w strukturę budynku.

Domy Centrum to wybudowany w PRL-u kompleks handlowo-usługowy w ścisłym centrum Warszawy. Niedawno na jego fasadzie od strony Ronda Dmowskiego pojawił się wielkopowierzchniowy ekran LED, na którym wyświetlane są reklamy.

Od razu wzbudził spore kontrowersje. Część osób krytykuje „reklamozę”. Wątpliwości dotyczą także wytrzymałości budynku na takie obciążenie.

Ratusz zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zbadanie dokumentacji i kontrolę, czy prace budowlane prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym projektem, czy też urządzenia reklamowe zostały zrealizowane jako samowola budowlana.

Prezydent Warszawy: Miasto złożyło zawiadomienie do prokuratury

Do sprawy odniósł się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W filmie opublikowanym w środę na swoim kanale YouTube włodarz miasta poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Drugie zawiadomienie, za utrudnianie kontroli, złożył nadzór budowlany.

Nadzór budowlany próbował skontrolować ten ekran cztery razy. W poniedziałek inspektorów znowu nie dopuszczono do urządzeń. Usłyszeli, że system asekuracyjny nie jest sprawny. Obejrzeli ekran z chodnika jak każdy przechodzień. Nadzór wstrzymał roboty, ale ekran i tak świeci – powiedział Trzaskowski.

Prezydent stwierdził, że „nadzór budowlany to instytucja zawieszona między miastem a wojewodą, bez narzędzi, żeby takiego inwestora zatrzymać od ręki”, a „nakaz rozbiórki to miesiące postępowania”.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała PAP, że „zatwierdzony projekt budowlany nie zawierał informacji wskazujących na to, że planowana inwestycja dotyczy montażu urządzenia reklamowego”.

„Wprost przeciwnie. Wniosek dotyczył demontażu wielkoformatowych nośników reklamowych i odtworzenia elewacji” – poinformowała.

Inwestor: Ekran zamontowano bezinwazyjnie

Głos w sprawie zabrał inwestor ekranów LED na Domach Centrum Iposter sp. z o.o. W oświadczeniu przesłanym PAP, opublikowanym we wtorek, przekazał, że ekran na elewacji zamontowano bezinwazyjnie i nie dokonano ingerencji w strukturę budynku.

Prezes zarządu Iposter sp. z o.o. Marcin Grzywacz w oświadczeniu wyjaśnił, że w dokumentacji i wnioskach wyraźnie wskazano, że dotychczasowa forma reklamy – wielkoformatowa płachta reklamowa zasłaniająca szyby – zostanie zastąpiona nowym rozwiązaniem.

Podkreślił, że działania związane z renowacją elewacji oraz przeszkleń budynku były prowadzone na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, a także zasadami sztuki budowlanej.

„Sam ekran został zaprojektowany i zamontowany w tzw. strefie przeziernej, bezpośrednio za szybą. Zastosowana technologia montażu jest zatem całkowicie bezinwazyjna dla głównych elementów konstrukcyjnych budynku. Nie dokonano żadnej ingerencji w jego strukturę, co jest kluczowe z punktu widzenia zachowania gwarancji i bezpieczeństwa obiektu” – wyjaśnił.

W podobnym tonie wypowiedziała się Beata Lewandowska, odpowiedzialna za PR właściciela Domów Towarowych Centrum, koncernu G City, prezes zarządu agencji PR i komunikacji marketingowej ITBC Communication. „Przedmiotowy nośnik reklamowy został wykonany przez partnerów biznesowych G City w całości wewnątrz budynku za istniejącym przeszkleniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób jego montażu został uzgodniony w projekcie technicznym” – wskazała.

Przekazała również (jeszcze przed informacjami prezydenta Trzaskowskiego o czterokrotnej próbie kontroli ekranu przez nadzór budowlany), że w ostatnim czasie w budynku zostały przeprowadzone dwie kontrole przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które „nie wykazały nieprawidłowości w zakresie prowadzonych prac w budynku”.

Marcin Grzywacz poinformował ponadto, że mimo braku wymogów formalnych i braku ingerencji w strukturę nośną budynku, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych jego konstrukcja została dodatkowo poddana rygorystycznym ekspertyzom technicznym.

„Niezależni eksperci sprawdzili nośność obiektu, uzyskując bezwzględne potwierdzenie, że konstrukcja budynku bez problemu wytrzyma obciążenia związane z instalacją nowoczesnego ekranu” – dodał. Beata Lewandowska potwierdziła, że spółka dysponuje ekspertyzą techniczną, z której wynika, że sporny ekran nie zagraża postronnym i samemu budynkowi.

„To jest po prostu samowola budowlana”

Konserwator zabytków niczego nie zatwierdzał, bo we wniosku, który dostał, o ekranach nie było ani słowa. Inwestor uznał, że skoro ekran wisi za szybą, to jest to wyposażenie wnętrza jak regał w sklepie. Regał, który waży kilkanaście ton i świeci na całe rondo. To jest po prostu samowola budowlana, a sposób, w jaki ją przeprowadzono nazwę po imieniu. Jeszcze raz. Bezczelność – oświadczył w opublikowanym w środę nagraniu prezydent Trzaskowski.

Co z uchwałą krajobrazową dla Warszawy?

Kwestię umieszczania reklam na terenie miasta określa uchwała krajobrazowa, której Warszawa nie ma. Trwają prace nad jej uchwaleniem – konsultacje społeczne projektu zakończyły się 15 października tego roku. Poprzednia uchwała z 2020 r. została uchylona w całości przez ówczesnego wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z powodu istotnego naruszenia prawa.

Głównymi przyczynami jej uchylenia były m.in. pominięcie ponownych konsultacji i wyłożenia do wglądu, brak uzgodnienia ostatecznego kształtu z konserwatorem zabytków oraz przekroczenie uprawnień ustawowych.