Alexandre Soares dos Santos, zmarły w sierpniu właściciel sieci sklepów Biedronka, pozostawił 10 mln euro na pomoc dla biednych dzieci. Środki te mają być głównie przeznaczone na ich edukację. Jak informują portugalskie media, prezes Jeronimo Martins nie przekazał w testamencie żadnych pieniędzy swoim dzieciom.

Rozdziałem pieniędzy zajmie się przewidziana w testamencie przedsiębiorcy fundacja - poinformował w czwartek tygodnik “Sabado".



Lizbońskie pismo dowiedziało się, że w testamencie Soares dos Santos wskazał związanych w przeszłości z portugalską Partią Socjaldemokratyczną (PSD) profesorów akademickich, Nuno Crato oraz Miguela Poiaresa de Maduro, jako potencjalnych przewodniczących nowej fundacji. Pierwszy w rządzie Pedro Passosa Coelho odpowiadał za resort edukacji i nauki, a drugi za rozwój regionalny.



Fundacja, która ma pomagać portugalskim dzieciom z biednych rodzin, będzie trzecią powołaną do życia z inicjatywy byłego prezesa koncernu Jeronimo Martins. Dwie inne zajmują się m.in. badaniami nad fauną i florą oceanów, a także wydawaniem publikacji naukowych i organizacją debat.



Soares dos Santos wskazał w testamencie, że nowa fundacja powinna zajmować się pomocą dzieciom i młodzieży z biednych portugalskich rodzin w zdobyciu wykształcenia. Wyznaczył też troje ze swoich siedmiorga dzieci do realizacji tego projektu.



“Sabado" ujawnił, że zgodnie z wolą biznesmena połowa środków znajdujących się na jego trzech kontach bankowych - w Luksemburgu, Genewie i Londynie - przypadnie żonie zmarłego. Tygodnik przypomniał, że Soares dos Santos i jego małżonka mieli rozdzielność majątkową.



W testamencie przedsiębiorca nie przeznaczył żadnych pieniędzy dla swoich dzieci, ale wartość przekazanych im dóbr, m.in. zegarków i biżuterii, “Sabado" oszacował na 2 mln euro. Spadkobiercami przedsiębiorcy jest też 17 jego wnuków, z których każde otrzymało po 25 tys. euro.



W testamencie były prezes Jeronimo Martins przestrzegł rodzinę przed waśniami oraz “fałszywymi przyjaciółmi". Przyznał, że ma świadomość, iż część potomków może nie być usatysfakcjonowana podziałem spadku.



Zmarły w sierpniu w wieku 84 lat biznesmen od kilku lat plasował się na drugim miejscu listy najbogatszych ludzi w Portugalii. Do 2013 r. przez ponad 40 lat Soares dos Santos był prezesem Jeronimo Martins. Po swoim ustąpieniu przywództwo w grupie przejął po ojcu Pedro Soares dos Santos, który do dziś kieruje firmą.



Na początku lat 90., po jednej z podróży do Europy Środkowo-Wschodniej, Soares dos Santos podjął decyzję o utworzeniu sieci handlowej w Polsce. Pierwsze dyskonty sieci Biedronka pojawiły się w 1995 r.