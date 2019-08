Alexandre Soares dos Santos, twórca sieci handlowej Biedronka, zmarł w Portugalii w wieku 84 lat po długiej chorobie - poinformowała w sobotę rodzina przedsiębiorcy.

Alexandre Soares dos Santos / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Biznesmen, który wraz ze swoimi dziećmi od kilku lat plasował się na drugim miejscu listy najbogatszych ludzi Portugalii, zmarł w piątek w swoim lizbońskim domu.



W sobotę przed południem zarówno portugalskie media, jak i mieszkańcy tego kraju szeroko komentowali śmierć byłego prezesa koncernu Jeronimo Martins. Przypominali, że Soares dos Santos był m.in. twórcą działających w Polsce sieci sklepów Biedronka oraz drogerii Hebe.



Ekonomiści przypominają, że to właśnie dzięki jego decyzjom grupa Jeronimo Martins zdecydowała się zainwestować w Polsce. Czas pokazał, że była to słuszna decyzja pod względem biznesowym - podkreślają eksperci.



Jak powiedziała PAP lizbońska ekonomistka Ana Silva, Soares dos Santos był nie tylko przedsiębiorcą, ale też autorem kilku projektów społecznych, w tym utworzonej w 2009 r. Fundacji Francisco Manuel dos Santos, która zajmuje się m.in. organizacją debat i wydawaniem książek. Wskazała też bliski związek zmarłego przedsiębiorcy z Polską.



Odszedł człowiek, który w licznych wywiadach wspominał o swych inwestycjach w Polsce oraz mówił o niej w kategoriach kraju sukcesu. Bardzo często chwalił zaangażowanie polskich pracowników - dodała Silva.



W jednym z wywiadów Soares dos Santos ujawnił, że na pomysł stworzenia sklepów Biedronka wpadł w 1991 r. w następstwie podróży po Europie Środkowo-Wschodniej, w czasie której przedsiębiorca odwiedził m.in. Polskę. Pierwsze sklepy tej sieci pojawiły się w 1995 r. Dla grupy Jeronimo Martins otwierała je należąca do polskiego biznesmena Mariusza Świtalskiego spółka Elektromis.



Pochodzący z Porto Alexandre Soares dos Santos po ustąpieniu w 2013 r. z funkcji prezesa Jeronimo Martins wciąż kierował spółką Sociedade Francisco Manuel dos Santos, większościowego udziałowca portugalskiego detalisty. Na czele Jeronimo Martins stał przez ponad 40 lat. Po ustąpieniu przywództwo w grupie przejął po ojcu Pedro Soares dos Santos, który kieruje firmą do dziś.