Politycy Partii Republikańskiej zablokowali w amerykańskim Senacie rezolucję, która uniemożliwiłaby prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podjęcie bez zgody Kongresu decyzji o ataku na Wenezuelę.
- Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił rezolucję ograniczającą możliwość użycia sił zbrojnych USA przeciwko Wenezueli bez zgody Kongresu.
- Rezolucja, której współautorem był senator Tim Kaine, zakładała, że prezydent nie może podejmować wrogich działań militarnych wobec Wenezueli bez wyraźnego upoważnienia Kongresu.
- Projekt pojawił się w Senacie po serii amerykańskich ataków na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku.
- Administracja prezydenta Donalda Trumpa zapewniła senatorów, że nie planuje ataku na terytorium Wenezueli.
Senatorowie głosowali zgodnie z podziałami partyjnymi. Jak przekazał serwis Hill, jedynie dwoje republikanów - Lisa Murkowski i Rand Paul - dołączyło do demokratów i opowiedziało się za rezolucją.
Rezolucja nakazywała prezydentowi "zaprzestanie wykorzystywania sił zbrojnych USA do wrogich działań w Wenezueli lub przeciwko niej, chyba że wyraźnie upoważnia do tego wypowiedzenie wojny lub konkretne upoważnienie do użycia siły zbrojnej".
Nie powinniśmy być w stanie wojny bez (zgody) Kongresu - oświadczył przed głosowaniem jeden z autorów rezolucji, demokrata Tim Kaine.
Rezolucja została wniesiona do Senatu na tle ataków amerykańskich sił zbrojnych na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków, które wzmocniły obawy o to, że prezydent Trump wyda rozkaz ataku na Wenezuelę.
Władze informują, że od początku września amerykańskie siły przeprowadziły co najmniej 16 ataków na jednostki podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, w których zginęło 65 osób.
W środę wysocy rangą przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa zapewnili senatorów, że USA nie planują ataków na terytorium Wenezueli - podał Reuters. Sam Trump w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla telewizji CBS powiedział, że "dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro są policzone". Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy uderzy na Wenezuelę.