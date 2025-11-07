​Politycy Partii Republikańskiej zablokowali w amerykańskim Senacie rezolucję, która uniemożliwiłaby prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podjęcie bez zgody Kongresu decyzji o ataku na Wenezuelę.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił rezolucję ograniczającą możliwość użycia sił zbrojnych USA przeciwko Wenezueli bez zgody Kongresu.

Rezolucja, której współautorem był senator Tim Kaine, zakładała, że prezydent nie może podejmować wrogich działań militarnych wobec Wenezueli bez wyraźnego upoważnienia Kongresu.

Projekt pojawił się w Senacie po serii amerykańskich ataków na łodzie podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zapewniła senatorów, że nie planuje ataku na terytorium Wenezueli.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Senatorowie głosowali zgodnie z podziałami partyjnymi. Jak przekazał serwis Hill, jedynie dwoje republikanów - Lisa Murkowski i Rand Paul - dołączyło do demokratów i opowiedziało się za rezolucją.

Autor rezolucji zabrał głos

Rezolucja nakazywała prezydentowi "zaprzestanie wykorzystywania sił zbrojnych USA do wrogich działań w Wenezueli lub przeciwko niej, chyba że wyraźnie upoważnia do tego wypowiedzenie wojny lub konkretne upoważnienie do użycia siły zbrojnej".

Nie powinniśmy być w stanie wojny bez (zgody) Kongresu - oświadczył przed głosowaniem jeden z autorów rezolucji, demokrata Tim Kaine.

Rezolucja została wniesiona do Senatu na tle ataków amerykańskich sił zbrojnych na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków, które wzmocniły obawy o to, że prezydent Trump wyda rozkaz ataku na Wenezuelę.

"USA nie planuje ataku na Wenezuele"

Władze informują, że od początku września amerykańskie siły przeprowadziły co najmniej 16 ataków na jednostki podejrzane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku, w których zginęło 65 osób.

W środę wysocy rangą przedstawiciele administracji prezydenta Trumpa zapewnili senatorów, że USA nie planują ataków na terytorium Wenezueli - podał Reuters. Sam Trump w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla telewizji CBS powiedział, że "dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro są policzone". Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy uderzy na Wenezuelę.