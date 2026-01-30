Amerykańska administracja rozpoczęła zakup budynków przemysłowych, które mają zostać przekształcone w ośrodki detencyjne dla zatrzymywanych imigrantów – informuje "Washington Post". W styczniu Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego nabyło dwa takie obiekty: w Maryland za 102 mln dolarów oraz w Arizonie za 70 mln dolarów. Pierwsze osoby mają trafić tam przed kwietniem. Amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) planuje, by w nowych placówkach mogło przebywać nawet 80 tys. osób.

USA: Administracja Trumpa kupuje magazyny na ośrodki dla imigrantów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła zakup budynków w kilku stanach USA, by przekształcić je w ośrodki detencyjne dla imigrantów.

Nowe placówki mają pomieścić nawet 80 tys. osób.

Budzi to obawy mieszkańców i lokalnych władz dotyczące warunków detencji i humanitarności całego przedsięwzięcia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Władze federalne poszukują podobnych budynków w co najmniej ośmiu stanach, rozważając lokalizacje w 23 miastach. Przykładem jest magazyn w Oklahoma City, który ma pomieścić 1,5 tys. osób, a także dawne centrum dystrybucji części samochodowych w Chester w stanie Nowy Jork. Według dwóch osób, które tam kiedyś pracowały, latem w środku robiło się nieznośnie gorąco.

W Kansas City planowany jest ośrodek na 7,5 tys. miejsc.

15 stycznia fotoreporterzy udokumentowali inspekcję budynku prowadzoną przez ICE. Tego samego dnia lokalne władze wprowadziły pięcioletni zakaz powstawania nowych ośrodków detencyjnych niepodlegających miastu.

Władze szykują masowe deportacje

Plany budzą obawy mieszkańców i samorządów, zarówno pod względem logistycznym, jak i humanitarnym. Jak podkreśla "Washington Post", ICE już teraz ma trudności z przestrzeganiem federalnych standardów w istniejących ośrodkach. Urząd spodziewa się, że placówki zaczną przyjmować zatrzymanych w ciągu 30 do 60 dni od "ostatecznego zatwierdzenia projektu i rozpoczęcia budowy".

Powstanie kolejnych ośrodków ICE pomogłoby w realizacji celu prezydenta Trumpa, jakim jest deportacja milionów ludzi z USA.

Rzeczniczka resortu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin w odpowiedzi na pytania gazety o plany ICE podkreśliła, że ministerstwo "posiada nowe fundusze na rozbudowę ośrodków detencyjnych, aby uniemożliwić tym przestępcom przebywanie na amerykańskich ulicach, zanim zostaną na dobre usunięci" z tego kraju.