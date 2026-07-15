RMF24

„Władimirze, czas, żebyś przestał” – powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News, cytując to, co mówi, rozmawiając z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump dodał, że konflikt w Ukrainie zaatakowanej pełnoskalowo przez Rosję w 2022 roku wygaśnie jego zdaniem najprawdopodobniej jeszcze przed końcem kadencji obecnej administracji Białego Domu.

Prezydent USA Donald Trump – w wywiadzie dla Fox News – po raz kolejny wyraził swoje przekonanie, że kremlowski agresor Władimir Putin jest gotowy zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie.

Trump stwierdził w rozmowie z dziennikarzem stacji, że wojna Rosji z Ukrainą może zakończyć się za jego prezydentury. Dodał, że ciągle powtarza to samo Władimirowi Putinowi.

Ciągle mu to samo powtarzam. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mówię: „Władimirze, czas, żebyś przestał. Czas, żeby ta wojna się skończyła” (...). Do tanga trzeba dwojga. Ale myślę, że on jest gotowy do zawarcia umowy – powiedział Donald Trump.

Geopolityczny chocholi taniec

Negocjacje pokojowe, w które zaangażowane są Stany Zjednoczone, bezowocnie toczą się od miesięcy. Pod koniec stycznia specjalny wysłannik USA Steve Witkoff podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos twierdził, że udało się poczynić „znaczące postępy” w rozmowach dotyczących zakończenia wojny rozpoczętej przez Rosję. Na początku czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Putina , w którym zaproponował mu spotkanie. „Na razie nie widzę w tym sensu” – tak odpowiedział Putin . Rosja eskaluje konflikt, atakując niemal każdej nocy cywilów.

Skąd impas?

Moskwa żąda ustępstw terytorialnych, na które Kijów nie chce się zgodzić. „Albo wyzwolimy te terytoria siłą, albo wojska ukraińskie je opuszczą” – mówił jeszcze rok temu Władimir Putin, mając na myśli ukraiński Donbas, którego ok. 80-90 proc. wojska moskiewskie kontrolują obecnie. Donbas to dla Ukrainy symbol obrony suwerenności i integralności terytorialnej.

Obejmuje głównie dwa obwody – doniecki oraz ługański – na wschodzie Ukrainy i jest niezwykle cenny z wielu powodów. Przede wszystkim to jeden z najbogatszych regionów Ukrainy pod względem surowców naturalnych, szczególnie węgla kamiennego. Znajdują się również złoża rud żelaza, manganu, rtęci, soli i innych minerałów. Donbas to także centrum przemysłu ciężkiego: hutnictwa, metalurgii, przemysłu maszynowego i chemicznego. Region ma także ogromnie ważne znaczenie strategiczne. Przez Donbas przebiegają ważne linie kolejowe, drogi i infrastruktura energetyczna. Zdobycie Donbasu przez Rosję oznaczałoby „otwartą drogę” na Kijów.

Rosja liczy na zmęczenie Zachodu pomocą i osłabienie wsparcia militarnego dla Ukrainy, co miałoby skłonić Kijów do kapitulacji. Trwająca wojna jest też narzędziem presji na Zachód, który – według Putina – powinien zaakceptować rosyjskie żądania bezpieczeństwa w regionie.

Co z kolejnymi sankcjami na Rosję?

Wcześniej donoszono, że prezydent USA Donald Trump poprze uchwalenie dwupartyjnego projektu ustawy o sankcjach wobec Rosji, zainicjowanego przez nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama .

Trump, odpowiadając na pytania dotyczące ustawy o sankcjach Grahama, stwierdził, że „wkrótce” podejmie decyzję w tej sprawie.

Z kolei dzisiaj po południu – jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon – ambasadorom państw Unii Europejskiej nie udało się uzgodnić całego 21. pakietu sankcji wobec Rosji. To już kolejne fiasko negocjacji. Z ustaleń dziennikarki RMF FM wynika, że negocjacje będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Główną przeszkodą pozostaje stanowisko Grecji, która uzależnia zgodę na utrzymanie obecnego limitu cenowego na rosyjską ropę od ustępstw dotyczących transportu rosyjskiego skroplonego gazu LNG do państw spoza Unii Europejskiej.