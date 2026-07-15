Jest tymczasowe porozumienie ws. rosyjskiej ropy. Cały 21. pakiet sankcji wciąż bez jednomyślnej zgody

RMF24

Ambasadorom państw Unii Europejskiej nie udało się dzisiaj po południu uzgodnić całego 21. pakietu sankcji wobec Rosji. To już kolejne fiasko negocjacji. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, negocjacje będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Główną przeszkodą pozostaje stanowisko Grecji, która uzależnia zgodę na utrzymanie obecnego limitu cenowego na rosyjską ropę od ustępstw dotyczących transportu rosyjskiego skroplonego gazu LNG do państw spoza Unii Europejskiej.

Aby nie dopuścić do automatycznego osłabienia sankcji, państwom członkowskim udało się jednak osiągnąć tymczasowe porozumienie. Ambasadorowie zgodzili się utrzymać obecny limit cenowy na rosyjską ropę (44 dolary za baryłkę) do 23 lipca.

Gdyby takiej decyzji nie podjęto, już dzisiaj limit automatycznie wzrósłby do około 58 dolarów za baryłkę. Oznaczałoby to, że Rosja mogłaby sprzedawać ropę drożej, nadal korzystając z zachodnich statków, ubezpieczeń i usług finansowych, zwiększając tym samym dochody z eksportu, z których finansuje wojnę na Ukrainie.

To rozwiązanie ma charakter przejściowy. Daje państwom członkowskim dodatkowy tydzień na wypracowanie ostatecznego kompromisu w sprawie całego 21. pakietu sankcji, w tym porozumienia z Grecją dotyczącego transportu rosyjskiego LNG.