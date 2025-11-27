​99. Parada Macy’s Thanksgiving Day Parade przemierza Manhattan z rekordową liczbą ogromnych balonów. Są też nowe, jak chociażby Mario, Buzz Lightyear i PAC-MAN. Nowojorska policja z okazji obchodów Święta Dziękczynienia wprowadziła zaostrzone środki bezpieczeństwa. Z szacunków m.in. NBC wynika, że wydarzenie przyciągnęło blisko 3,5 mln widzów.

Parada w Nowym Jorku przyciągnęła blisko 3,5 miliona widzów / PAP/EPA

Chcesz być na bieżąco? Najświeższe informacje znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Tegoroczne barwne widowisko w Święto Dziękczynienia rozpoczęło się o godz. 8.30 lokalnego czasu, podtrzymując tradycję zainicjowaną w 1924 roku. Na trasie pojawiały się wówczas żywe zwierzęta z nowojorskiego zoo.

34 balony o ogromnych rozmiarach

W czwartek organizatorzy zaprezentowali łącznie 34 samych tylko ogromnych balonów o rozmiarach sięgających ponad 20 metrów szerokości i 30 długości, cztery mniejsze "balloonicles" umieszczone na pojazdach oraz liczne platformy.

Macy’s Thanksgiving Day Parade jest oficjalnym początkiem sezonu świątecznego i od pokoleń stanowi część historii oraz amerykańskiej tradycji. Na poranek Święta Dziękczynienia balony-postacie, zachwycające platformy i widowiskowe występy stworzą niezapomniane chwile i trwałe świąteczne wspomnienia dla milionów widzów w Nowym Jorku i w całych Stanach - mówił producent wykonawczy parady Will Coss.

Spektakularny debiut

Organizatorzy ocenili, że balon Mario to jeden z najbardziej spektakularnych debiutów ostatnich lat. Wymaga niemal 100 osób do utrzymania go na linkach. Nowością jest także balloonicle Shrek’s Onion Carriage, a z klasycznych powróciły Snoopy i Gengar.

Przy słonecznej, ale chłodnej pogodzie na trasie 4 km, od Central Parku do Macy’s Herald Square na 34 Ulicy, defilują także orkiestry i zespoły m.in. uniwersyteckie. Temperatura odczuwalna, zaledwie 1 stopień Celsjusza, nie powstrzymała występów cheerleaderek w kusych, bardziej odpowiednich na upały strojach. Parada stała się też scenicznym spektaklem.

W programie znalazły się produkcje artystów jak: Cynthia Erivo, Ciara, Busta Rhymes, Kool & the Gang, zespoły broadwayowskie oraz legendarne Radio City Rockettes. Widowisko wieńczy orszak Świętego Mikołaja z reniferami na odświeżonej platformie.

Obawy o decyzję nowego burmistrza Nowego Jorku

W mediach nowojorskich pojawiły się wcześniej spekulacje, że po wyborze nowego burmistrza, socjalistycznego Demokraty Zohrana Mamdaniego rozważano ograniczenie przyszłych edycji parady.

Policja zaostrzyła w czwartek środki bezpieczeństwa z tysiącami funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Używa dronów, kamer, jednostek K-9 z psami szkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych oraz barier i pojazdów blokujących. Jak podkreśliła komisarz Jessica Tisch, choć "nie ma konkretnego ani wiarygodnego zagrożenia", służby "pozostają maksymalnie czujne".