Trwa widowiskowa erupcja wulkanu Etna na Sycylii. W rejonie Katanii unoszą się kłęby dymu, a z krateru wulkanu wypływają ogromne ilości lawy.

Erupcja Etny / PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO /

To jedna z najbardziej spektakularnych aktywności wulkanu w ostatnim czasie - podkreślają eksperci. Z obserwacji prowadzonych przez włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii wynika, że aktywność ta narasta.

W Katanii zebrał się sztab kryzysowy, by ocenić sytuację. Tamtejsze lotnisko zostało zamknięte.



Erupcja Etny / PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO /

Etna to czynny stratowulkan na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jego aktualna wysokość to ok. 3340 m n.p.m.



Wulkan zaczął powstawać ok. 500 tys. lat temu. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu było ponad 200 wybuchów.