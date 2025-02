JD Vance – wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, przyleci w przyszłym tygodniu do Europy. Polityk weźmie udział w szczycie poświęconym sztucznej inteligencji w Paryżu i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W środę poinformował o tym Biały Dom.

Wiceprezydent USA JD Vance / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA

Przylot do Europy będzie pierwszą podróżą zagraniczną JC Vance’a od czasu objęcia urzędu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Vance weźmie udział w szczycie poświęconym sztucznej inteligencji, który zgromadzi w dniach 10 i 11 lutego w Paryżu rządy, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, naukowców i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Wiceprezydent USA uda się następnie do Niemiec, by reprezentować swój kraj na organizowanej co roku Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniach od 14 do 16 lutego.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedział także gen. Keith Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji.