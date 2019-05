Szef parlamentu i przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido wezwał do przeprowadzenia strajku generalnego, który nazwał "operacją unia wolności". Zapewnił, że będzie organizował protesty aż "położą one kres uzurpacji" władzy przez prezydenta Nicolasa Maduro.

Guaido wzywa do strajku generalnego. Zdjęcie ilustracyjne / Miguel Gutierrez / PAP/EPA

Guaido, który ogłosił się w styczniu tymczasowym prezydentem Wenezueli, zaapelował o udział w strajku generalnym w środę wieczorem, zaledwie kilka godzin po nieudanej próbie powstania wspieranego przez wojsko.

Jeśli reżim sądzi, że teraz już wywieramy na niego maksymalną presję, to jest w błędzie (...). Będziemy wychodzić na ulice aż przywrócimy wolność Wenezueli - oświadczył Guaido podczas wiecu z okazji Święta Pracy. Dodał, że cieszy go, iż tysiące ludzi "mimo zastraszania" ich przez rząd Maduro wzięło udział w wiecach.

W środę przeciwko reżimowi Maduro demonstrowano w wielu miastach Wenezueli, a w Caracas 50 osób zostało rannych w starciach z siłami reżimowymi. W szpitalu zmarła kobieta trafiona kulą podczas wtorkowych starć z policją i wojskiem.

Związek zawodowy dziennikarzy SNTP poinformował, że 12 dziennikarzy zostało poszkodowanych podczas relacjonowania protestów w całym kraju.

W stolicy Wenezueli wybuchły w środę nowe starcia między zwolennikami Guaido a wierną Maduro gwardią narodową. Dzień wcześniej podczas zamieszek w Caracas rannych zostało około 100 osób.

Maduro oświadczył, że "nie zawaha się" aresztować i osądzić "zdrajców", którzy - jak powiedział - stali za wtorkowym nieudanym "kryminalnym puczem wojskowym".

W Wenezueli od ponad trzech miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał Maduro za uzurpatora.

We wtorek Guaido oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" odsuwania od władzy "uzurpatora" i wezwał armię, by stanęła po stronie opozycji. Na razie jednak do tego nie doszło na masową skalę.

Maduro w ubiegłym roku wygrał wybory prezydenckie, zapewniając sobie drugą kadencję, ale nie dopuścił do startu głównych rywali. Wynik głosowania nie został uznany przez większość krajów zachodnich i latynoamerykańskich.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w środę, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju.