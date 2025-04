Watykan wydał jasne wytyczne dotyczące przyjmowania ofiar za msze święte i sakramenty. W dokumencie zatwierdzonym przez papieża Franciszka przypomniano, że żadne opłaty nie mogą być warunkiem dostępu do posługi kapłańskiej, zwłaszcza dla osób ubogich. Nowe zalecenia mają na celu ukrócenie nadużyć, jakie występują w różnych częściach świata.

Ksiądz katolicki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bez opłat dla potrzebujących

Dykasteria ds. Duchowieństwa w opublikowanym dokumencie wyraźnie zaznacza, że nie można domagać się ofiar za udzielanie sakramentów - w szczególności od osób ubogich. Podkreślono, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kanon 848), kapłan nie może żądać niczego poza tym, co zostało określone przez kompetentną władzę kościelną.

Wierni nie mogą być pozbawieni dostępu do sakramentów tylko dlatego, że nie stać ich na ofiarę. Zalecono również, by księża odprawiali msze święte także wtedy, gdy nie otrzymują za to żadnych datków - zwłaszcza w intencjach osób biednych.

Jedna intencja, jedna ofiara - reszta dla potrzebujących

Watykan wyraził również sprzeciw wobec przyjmowania wielu ofiar za jedną intencję mszalną. Nowe zalecenia mówią jasno: kapłan może zatrzymać tylko jedną ofiarę za jedną odprawioną mszę, a pozostałe powinien przekazać na cele charytatywne, takie jak pomoc ubogim parafiom, zwłaszcza w krajach misyjnych.

Praktyki uznane za nadużycia mają być eliminowane, aby liturgia i sakramenty nie były postrzegane jako usługi komercyjne. Dokument przypomina, że sprawowanie Eucharystii jest przede wszystkim aktem duchowym, a nie transakcją finansową.