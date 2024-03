Ośmioro dzieci zmarło, a 78 osób trafiło do szpitala po zjedzeniu mięsa żółwia na wyspie Panza w południowym regionie Pemba na Zanzibarze - poinformował portal Thecitizen. Do incydentu doszło we wtorek, jednak został zgłoszony władzom dopiero w piątek - przekazał lekarz okręgowy Haji Bakari Haji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock To nie pierwszy śmiertelny przypadek spowodowany spożyciem mięsa żółwia na wyspach półautonomicznego Zanzibaru. W marcu 2023 r. na wyspie Mafia leżącej na Oceanie Indyjskim zmarło z tego powodu siedem osób, a osiem kolejnych poważnie się rozchorowało. Również siedem osób, w tym trzylatek, śmiertelnie zatruło się mięsem żółwia na wyspie Pemba w październiku 2021 roku. Żółwie jedzą toksyczne gąbki Żółwie morskie żywią się często toksycznymi gąbkami. Choć taka dieta nie zabija zwierzęcia, toksyny zawarte w jego mięsie mogą powodować neurotoksyczność, choroby nerek, raka wątroby, a nawet śmierć. Mięso żółwia morskiego jest powszechnym przysmakiem wśród mieszkańców wysp i obszarów przybrzeżnych Tanzanii, Madagaskaru, Seszeli i wciąż trafia na lokalne stoły, mimo że gatunek ten jest zagrożony wyginięciem i chroniony przez międzynarodowe przepisy, które zakazują zarówno polowania na nie, jak i spożywania ich przez lud. Zobacz również: Psia terapia na lotnisku w Stambule

