Prezydent USA Joe Biden podpisał w sobotę ustawę o broni palnej. Nowy akt prawny ma m.in. ograniczyć dostęp do broni niebezpiecznym ludziom i zwiększyć fundusze na system ochrony zdrowia psychicznego.

Chociaż ustawa nie przynosi wszystkiego, czego bym chciał, zawiera postanowienia, do których od dawna wzywałem, a które będą ratować życie. (...) Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest to ważny dzień - pokreślił Biden.

Ustawa znalazła w piątek poparcie u większości członków Izby Reprezentantów, a w czwartek Senatu. Przerwała trwający niemal od trzech dekad impas w Kongresie USA w sprawie zwalczania przemocy z użyciem broni palnej.

Dokument ma na celu ograniczenie dostępu do broni osobom w wieku 18-21 lat z przeszłością kryminalną. Ustawa ma utrudnić też nabycie broni sprawcom przemocy domowej i stanowiącym zagrożenie dla społeczności. Inicjuje programy bezpieczeństwa w szkołach i ochrony zdrowia psychicznego młodzieży.