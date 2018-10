24 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, we wtorek na stacji metra w Rzymie, gdzie zawaliły się schody ruchome. Prawie wszyscy ranni to rosyjscy kibice, przybyli do Wiecznego Miasta na mecz drużyny CSKA Moskwa z klubem AS Roma w ramach Ligi Mistrzów.

