W przewodnikach raj, na miejscu piekło. Najbardziej przeludniona wyspa w Europie

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Malta została uznana za najbardziej przeludnioną wyspę Europy w 2026 roku. Najnowsze badania wskazują, że rosnąca liczba turystów wywiera ogromną presję na infrastrukturę, mieszkańców i środowisko naturalne. Podobne problemy dotykają także inne popularne wyspy, takie jak Lanzarote, Ibiza i Formentera.

Malta – lider wśród przeludnionych wysp Europy

Według najnowszego raportu, Malta została uznana za najbardziej przeludnioną wyspę Europy w 2026 roku. Intensywny napływ turystów sprawia, że niewielka wyspa o powierzchni zaledwie 316 km² mierzy się z poważnymi wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Eksperci ostrzegają, że tak duża koncentracja podróżnych może doprowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu kraju.

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Rekordowa liczba turystów i jej skutki

Malta, położona w sercu Morza Śródziemnego, przyciąga turystów z całego świata. Według danych z 2023 roku, wyspa notuje ponad 38 000 noclegów na każdy kilometr kwadratowy rocznie, co czyni ją najbardziej zatłoczoną wyspą Europy. Dla porównania, większa Majorka przyjmuje więcej turystów ogółem, ale to właśnie Malta doświadcza największego zagęszczenia ruchu turystycznego.

W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się nagrania i zdjęcia ukazujące zatłoczone ulice Valletty oraz popularne atrakcje, takie jak Blue Lagoon na wyspie Comino. W szczycie sezonu letniego liczba odwiedzających Blue Lagoon potrafi sięgnąć nawet 12 000 osób dziennie. W odpowiedzi na te wyzwania władze wprowadziły limity – obecnie na teren laguny może wejść maksymalnie 4 000 osób dziennie, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji.

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Protesty mieszkańców i działania władz

Mieszkańcy Malty coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie z powodu tłumów turystów. Według relacji lokalnych społeczności, wyspa jest zbyt mała, by pomieścić ponad 4 miliony gości rocznie. W mediach pojawiają się opisy codziennych trudności, takich jak zatłoczone ulice, wzrost cen wynajmu mieszkań oraz przeciążenie infrastruktury.

Pomimo tych problemów, rząd Malty planuje dalszy rozwój turystyki. Do 2034 roku liczba odwiedzających ma wzrosnąć do 4,5 miliona rocznie. Eksperci ostrzegają, że wyspa może utracić swój unikalny charakter, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania ograniczające negatywne skutki masowej turystyki.

Inne przeludnione wyspy: Lanzarote, Ibiza i Formentera

Malta nie jest jedyną wyspą borykającą się z problemem przeludnienia. Lanzarote, należąca do hiszpańskich Wysp Kanaryjskich, zajęła drugie miejsce w rankingu, notując ponad 21 600 noclegów na km². Mimo że turystyka stanowi około 35% PKB regionu, mieszkańcy coraz częściej podkreślają, że koszty społeczne i środowiskowe przewyższają korzyści ekonomiczne.

Ibiza i Formentera, słynące z pięknych plaż i intensywnego życia nocnego, również znalazły się w czołówce zestawienia. W 2024 roku wyspy odwiedziło aż 3,7 miliona turystów, co doprowadziło do wzrostu czynszów, korków na drogach oraz przeciążenia usług publicznych. W odpowiedzi na te wyzwania władze wprowadziły w kwietniu nowe przepisy ograniczające wynajem krótkoterminowy oraz zakazujące nielegalnych najemców wakacyjnych.

Przyszłość europejskich wysp pod znakiem zapytania

Rosnąca liczba turystów na europejskich wyspach budzi coraz większe obawy zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów. Coraz częściej pojawiają się głosy, że dalszy wzrost turystyki może zagrozić nie tylko środowisku, ale także lokalnej kulturze i jakości życia mieszkańców. Władze wysp stoją przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między korzyściami ekonomicznymi a ochroną unikalnego charakteru tych miejsc.

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źródło: nypost.com