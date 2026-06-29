Do wypadku doszło w sobotę 27 czerwca około godz. 19 w pobliżu Comino - trzeciej co do wielkości i najmniejszej zamieszkanej wyspie archipelagu Wysp Maltańskich. Na skuter wodny, którym poruszał się 26-letni Chińczyk spadły duże skały, przygniatając turystę do dna.
Jak podaje „ The Times of Malta”, łuk zawalił się tuż po tym, jak skoczył z niego do morza 32-letni amerykański turysta.
27-letnia Chinka, która również znajdowała się na skuterze wodnym, odniosła poważne obrażenia i została przewieziona do szpitala na wyspie Gozo. Lekarze, jak podaje „Daily Mail”, stwierdzili, że jej obrażenia nie zagrażają życiu.
Amerykańskiego turystę – feralnego skoczka uratowała przepływająca łódź. 32-latek otrzymał pomoc medyczną w porcie Mgarr. Nie było potrzeby wizyty w szpitalu.
W niedzielny wieczór Departament Obrony Cywilnej wysłał na miejsce tragedii ciężki sprzęt, aby usunąć skały, które runęły do morza. Dopiero wtedy płetwonurkowie wojskowi mogli wydobyć ciało Chińczyka.
Służby wszczęły dochodzenie w sprawie tego incydentu, śledczy badają przyczyny tragedię.
Michelle Attard Tonna, kajakarka, która rozmawiała z „The Times of Malta”, powiedziała, że dwa tygodnie temu zauważyła pęknięcie w łuku. Dodała, że pomimo oczywistego zagrożenia zawaleniem się łuku, nie było tam żadnych znaków ostrzegawczych informujących ludzi, aby nie zbliżali się do skały.