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Turysta zginął na miejscu, gdy słynny maltański łuk skalny, znany jako „Całujące się słonie”, zawalił się. Skały runęły wprost na skuter, którym przepływał pod malowniczą formacją. Wszystko wskazuje na to, że katastrofę wyzwolił inny z turystów, który postanowił skoczyć z „Kissing Elephants Arch”.

Do wypadku doszło w sobotę 27 czerwca około godz. 19 w pobliżu Comino - trzeciej co do wielkości i najmniejszej zamieszkanej wyspie archipelagu Wysp Maltańskich. Na skuter wodny, którym poruszał się 26-letni Chińczyk spadły duże skały, przygniatając turystę do dna.

Jak podaje „ The Times of Malta”, łuk zawalił się tuż po tym, jak skoczył z niego do morza 32-letni amerykański turysta.

27-letnia Chinka, która również znajdowała się na skuterze wodnym, odniosła poważne obrażenia i została przewieziona do szpitala na wyspie Gozo. Lekarze, jak podaje „Daily Mail”, stwierdzili, że jej obrażenia nie zagrażają życiu.

Amerykańskiego turystę – feralnego skoczka uratowała przepływająca łódź. 32-latek otrzymał pomoc medyczną w porcie Mgarr. Nie było potrzeby wizyty w szpitalu.

W niedzielny wieczór Departament Obrony Cywilnej wysłał na miejsce tragedii ciężki sprzęt, aby usunąć skały, które runęły do morza. Dopiero wtedy płetwonurkowie wojskowi mogli wydobyć ciało Chińczyka.

Służby wszczęły dochodzenie w sprawie tego incydentu, śledczy badają przyczyny tragedię.

Michelle Attard Tonna, kajakarka, która rozmawiała z „The Times of Malta”, powiedziała, że ​​dwa tygodnie temu zauważyła pęknięcie w łuku. Dodała, że ​​pomimo oczywistego zagrożenia zawaleniem się łuku, nie było tam żadnych znaków ostrzegawczych informujących ludzi, aby nie zbliżali się do skały.