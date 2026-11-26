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Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku znalazł się w trudnej sytuacji kadrowej. Wypowiedzenia złożyło czterech lekarzy, w tym wieloletni kierownik oddziału. Dyrekcja zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a działalność szpitala nie jest zagrożona.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku doszło do poważnych zmian. Wypowiedzenia złożyło czterech lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, w tym kierownik SOR-u, dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk, który pełnił tę funkcję przez ostatnią dekadę – informuje „Dziennik Zachodni”. Jak poinformował dyrektor placówki, dr Jarosław Madowicz, wypowiedzenie kierownika wygaśnie z końcem grudnia 2026 roku, natomiast pozostali lekarze odejdą do końca stycznia przyszłego roku.

SOR-y w Polsce: Praca pod presją i deficyt specjalistów

Szpitalne Oddziały Ratunkowe to miejsca szczególnie obciążone – zarówno pod względem liczby pacjentów, jak i ich stanu zdrowia. W Rybniku SOR rocznie przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów z miasta i powiatu, które razem liczą ponad 200 tysięcy mieszkańców. Jak podkreślają eksperci, aż 80 procent z nich nie powinno trafiać na SOR, lecz do lekarzy rodzinnych lub poradni specjalistycznych. Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla osób w stanie zagrożenia życia.

Brak lekarzy ze specjalizacją w medycynie ratunkowej to problem ogólnopolski. W rybnickim szpitalu SOR obsługuje również pediatrię i chirurgię dziecięcą – tutaj sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia dla małych pacjentów.

Dyrekcja i lekarze zgodni: To nie konflikt, a systemowe problemy

W przestrzeni publicznej pojawiły się spekulacje, jakoby przyczyną odejść była napięta atmosfera między dyrekcją a lekarzami. Informacje te stanowczo zdementowali zarówno dyrektor szpitala, jak i sam kierownik SOR-u.

Nie jesteśmy w żadnym konflikcie personalnym. Chcemy rozstać się w przyjaźni, tym bardziej, że znamy się już lata. Decyzja o złożeniu wypowiedzeń dojrzewała u nas przez pewien czas. Wiąże się z obecnym systemem opieki zdrowotnej w Polsce, zarówno w systemie ratownictwa medycznego jak i działaniach SOR-ów – podkreślił dr Niczyporuk.

Lekarze zwracają uwagę na ogromne obciążenie pracą. Kierownik SOR-u przyznał, że w ostatnim czasie pracował nawet 300 godzin miesięcznie.

Co dalej z SOR-em w Rybniku?

Dyrekcja szpitala zapewnia, że do końca stycznia oddział będzie funkcjonował bez większych zakłóceń. Trwają intensywne poszukiwania nowych lekarzy, choć znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego kierownika SOR-u może być dużym wyzwaniem ze względu na rygorystyczne wymogi prawne. Jeśli nie uda się skompletować zespołu, SOR może zostać przekształcony w izbę przyjęć, co może wydłużyć czas oczekiwania na pomoc.

Mimo trudnej sytuacji, dyrektor Madowicz podkreśla, że działalność szpitala nie jest zagrożona. Najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się w Raciborzu.