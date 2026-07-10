Polacy masowo porzucają all inclusive. Nowy trend wakacyjny zaskakuje

RMF24

Koniec ery leniwych wczasów w kurortach? Z najnowszego badania Barometr Providenta wynika, że Polacy masowo rezygnują z gotowych pakietów all inclusive na rzecz samodzielnie organizowanych wyjazdów. Zamiast leżenia na plaży wybieramy intensywne zwiedzanie i pełną niezależność. Sprawdź, jak teraz odpoczywamy, ile dni urlopu potrzebujemy na regenerację i co najbardziej potrafi nam zepsuć wymarzony wypoczynek.

Według opublikowanych wyników badania, aż połowa Polaków (50 proc.) decyduje się na samodzielnie zorganizowane wakacje – zarówno w kraju, jak i za granicą. Znacznie mniej osób wybiera opcję all inclusive, którą wskazało jedynie 13,6 proc. respondentów. Inny wyjazd zorganizowany przez biuro podróży preferuje 10,7 proc. ankietowanych.

Coraz popularniejsze stają się również alternatywne formy wypoczynku – pobyt w agroturystyce wybiera 5,3 proc. osób, wyjazd na kemping lub pod namiot – 4,6 proc., a podróż kamperem – 2,3 proc. Z kolei aż 13,4 proc. badanych nie ma sprecyzowanych preferencji co do formy organizacji wakacji.

Autorzy badania podkreślają, że rosnąca popularność samodzielnych wyjazdów świadczy o dążeniu Polaków do pełnej kontroli nad urlopem. Polacy chcą samodzielnie wybierać miejsce pobytu, standard noclegu i sposób spędzania wolnego czasu.

Zwiedzanie zamiast plażowania

Preferencje dotyczące sposobu spędzania urlopu także się zmieniają. Najwięcej osób (30 proc.) deklaruje, że podczas wakacji stawia przede wszystkim na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc. Dla porównania, klasyczne plażowanie i relaks wybiera 17,8 proc. respondentów, a wypoczynek w kontakcie z naturą – 16,8 proc.

Wypoczynek w jednym miejscu, bez intensywnego przemieszczania się, preferuje 13 proc. badanych, a wyjazdy objazdowe – 7,9 proc. Zdecydowanie najmniej popularne są urlopy nastawione na aktywność fizyczną lub sportową – taką formę wskazało zaledwie 3,2 proc. osób. Warto także zauważyć, że 11,4 proc. ankietowanych nie potrafiło określić swoich preferencji.

Jak długi powinien być urlop?

W opinii większości Polaków, aby rzeczywiście odpocząć, urlop powinien trwać więcej niż tydzień, ale mniej niż dwa tygodnie – taką odpowiedź wybrało 23,5 proc. ankietowanych. Dla 21,1 proc. wystarczające jest 5–6 dni wolnego, a 14,9 proc. uznaje za optymalny czas pełne dwa tygodnie. Krótkie, jedno- lub dwudniowe wyjazdy są wystarczające dla 3,7 proc. respondentów, a 16,5 proc. nie potrafi określić, ile czasu potrzebuje na odpoczynek.

Co przeszkadza w wypoczynku?

Podczas urlopu najczęściej przeszkadza Polakom brzydka pogoda – wskazało na nią niemal połowa respondentów (49,9 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się wysokie ceny (45,7 proc.) oraz zbyt duża liczba osób lub nieodpowiednie zachowanie innych turystów (44,6 proc.). Istotnymi barierami są także niezgodność oferty z rzeczywistością (25,1 proc.) i poczucie braku bezpieczeństwa (19,8 proc.).