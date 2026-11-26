RMF24

Żeby opłacić faktury, szpital w Krasnymstawie (woj. lubelskie) korzysta z linii kredytowej. Dzięki niej płaci też lekarzom, a tych brakuje, bo nie garną się do pracy na prowincji. Niebawem prowincja może być dla nich jeszcze bardziej nieatrakcyjna. Placówka brnie w zadłużenie, strata rośnie, dyrektor szpitala narzeka na system, a pacjenci na przekładane operacje. Ta pełzająca zapaść to codzienność powiatowego szpitala na Lubelszczyźnie. Tego, który zasłynął zbiórką warzyw.

Zbiórka warzyw do szpitalnej kuchni, o której w tym roku zrobiło się głośno, nie jest tu niczym nowym. To już lokalna tradycja mająca co najmniej ćwierć wieku.

Nie jest tak, że nas nie stać na zakup marchewki i cebuli – wyjaśnia Zbigniew Widomski, dyrektor szpitala w Krasnymstawie. Jestem przyzwyczajony do tego, że oszczędzać należy na każdym kroku.

Tegoroczna zbiórka była często wykorzystywana do udowadniania tezy, że służba zdrowia nie ma za co karmić chorych, bo wydaje pieniądze na nieprzyzwoicie wysokie zarobki lekarzy. Ale rzeczywistość jest bardziej złożona, bo pieniądze trzeba pożyczać także na wypłaty, i te duże, i te skromne.

Kredyt lekarstwem na wszystko?

Krasnostawski szpital również musi pogłębiać linię kredytową, żeby utrzymać się na powierzchni.

Jest to na dzień dzisiejszy jedyne takie lekarstwo – przyznaje Widomski. Poprzez rozszerzenie linii kredytowej szpital ucieka przed komornikiem, ucieka przed odsetkami firm współdziałających ze szpitalem. Firmy współpracujące ze szpitalami rozumieją trudną sytuację szpitali. I poprzez podpisywanie ugód niekiedy dogadujemy się, że czekamy na pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i w przypadku ich otrzymania natychmiast będziemy płacić. Ale uważam, że tak dalej być nie może - dodaje.

Na koniec września zadłużenie szpitala wynosiło 15 mln zł. Do tego dochodziły zobowiązania, w tym wymagalne. Strata wynosiła 10 milionów, do końca roku może wzrosnąć do 13 mln, podobnie jak zadłużenie.

Placówce brakuje pieniędzy. Żeby mieć na wynagrodzenia dla lekarzy kontraktowych oraz na inne płatności, musi się posiłkować linią kredytową.

Wynika to, najogólniej można by powiedzieć, z całości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, której nie potrafi nikt uporządkować od wielu, wielu lat. Dyrektorem szpitala jestem od 2003 r. , przeżyłem wielu ministrów zdrowia i uważam, że jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie uporządkuje relacji pomiędzy państwową a prywatną ochroną zdrowia, to nigdy nie będzie dobrze. Nadal będą występowały problemy kadrowe – mówi Widomski i podkreśla, że lekarzy specjalistów brakuje także w jego placówce.

Ja mogę zatrudnić lekarzy każdej specjalności, włącznie z psychiatrą, bo mamy centrum zdrowia psychicznego i poszukujemy również do pracy lekarza psychiatry - dodaje.

Dlaczego lekarzy jest za mało?

To jest pokłosie limitów na poszczególne specjalizacje i o tym wszyscy doskonale wiedzą, ale jakoś boją się głośno o tym mówić. Bo niedopuszczalnym jest, żeby w jednym z województw na dermatologię były dwa miejsca czy na inne specjalizacje również. Skoro mamy taki kryzys kadrowy w państwie, to wreszcie mógłby ktoś pójść po rozum do głowy i na przykład na kilka lat zrezygnować z tych limitów, ażeby uzupełnić te braki kadrowe lekarzy – mówi dyrektor.

Ponadto lekarze wolą pracować w większych szpitalach, klinicznych, wojewódzkich, aniżeli wyjeżdżać na prowincję.

Jest jakaś specjalizacja, w której nie ma Pan ani jednego lekarza, w której ta liczba spadła do zera?

Pierwsza z brzegu jest onkologia. No ale szpital akurat nie prowadzi w tak szerokim, zakresie działalności onkologicznej, bo mamy przecież w pobliskim Lublinie szpital onkologiczny - odpowiada.

Dyrektor krasnostawskiej lecznicy obawia się, że sytuacji nie poprawią proponowane ograniczenia w łączeniu lekarskich etatów poza macierzystą placówką.

Może dojść do tego, że w szpitalach powiatowych trzeba będzie zamykać oddziały, poradnie. Aż trudno sobie to jest na tę chwilę wyobrazić. Może być taki skutek dlatego, że lekarz musi otrzymać pozwolenie na pracę na zewnątrz od macierzystego pracodawcy. Może nie dostać zgody. A więc kończą się przyjazdy do szpitali powiatowych poza Lublin – obawia się Widomski.

Jego zdaniem nie należy zapominać, że wzrost lekarskich zarobków, jak ocenia, „ponad miarę”, to pamiątka po Covidzie.

Organizowałem szpital powiatowy i wprowadzenie tego dodatku 15 tys. zł za to, że lekarz miał kontakt z pacjentem, niekiedy i „wzrokowy”, to było jakieś… nie wiem, nawet, jak to nazwać – wzdycha Widomski i dodaje, że wtedy wynagrodzenia lekarzy weszły na poziom, z którego teraz ciężko może być zejść.

Już wtedy niektórzy lekarze proponowali na wstępie stawki rzędu nawet 400 zł za godzinę. Ja myślałem, że to żart, że ja tu nie dożyję takich czasów. A teraz to rzeczywistość i trudno się z tym pogodzić - dodaje.

Zdaniem dyrektora krasnostawskiego szpitala, samo wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, nie rozwiąże problemu.

Jeżeli nie uporządkujemy spraw związanych z relacją między publiczną a prywatną ochroną zdrowia, to ten problem nie będzie rozwiązany. Bo ja dzisiaj dam stawkę maksymalnie 240 zł, ale podmiot prywatny, ażeby nie stracić kontraktu, da 300 zł. I nadal ten lekarz nie przyjdzie do publicznego szpitala. Mnie, jak i wielu innych dyrektorów, na takie stawki po prostu nie stać – mówi Widomski.

Dziś 91 proc. szpitali powiatowych ma straty i zadłużenie. Tak wysoki wskaźnik chyba nie świadczy o tym, że w szpitalach brak jest gospodarności, bo, jeżeli poszlibyśmy tym tokiem myślenia, mogłoby to dotyczyć 15 lub 20 proc. procent szpitali, ale nie 91 proc. Czyli tu należy się zastanowić i zadać sobie, sobie pytanie, dlaczego tak jest? Co jest główną przyczyną? Dlaczego szpitale w wielu wypadkach kredytują Narodowy Fundusz Zdrowia? Szpital zawsze stał pod tym pręgierzem, że musiał przystać na warunki podyktowane przez NFZ. Albo podpisuje ugodę, albo nie otrzymuje kontraktu. I takie relacje są od lat - podkreśla dyrektor.

Jednym z finansowych problemów szpitali jest brak płatności za tzw. nadwykonania, czyli badania lekarskie wykonane powyżej limitu określonego przez NFZ. A limity są skromne.

Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby wyznaczyć limity w badaniach endoskopowych. Mamy teraz limit 13 gastroskopii i 13 kolonoskopii miesięcznie. A szpital mógłby ich wykonać i 50, ale żeby miał za to zapłacone – mówi dyrektor, którego zdaniem możliwości techniczne należy wykorzystać w maksymalnym możliwym zakresie, dla dobra zdrowia pacjentów.

Ale za ponadlimitowe badania NFZ nie zapłaci pełnej stawki, tylko 60 proc. I to po długim czasie. A resztę kto ma zapłacić? Czy szpital jest bankiem?

Zbiórka warzyw dla szpitala

W tej sytuacji szpitale powiatowe oszczędzają na czym mogą. I właśnie z oszczędności, już wiele lat temu, zrodziła się zbiórka warzyw na potrzeby szpitalnej kuchni.

Oszczędzać trzeba, od lat to robiliśmy, żeby każda złotówka miała wpływ na realizację zadań stojących przed szpitalem – wyjaśnia dyrektor lecznicy w Krasnymsytawie i jest zdziwiony zamieszaniem, które zrobiło się w tym roku wokół jego zbiórki warzyw.

Te zbiórki, były od 2001 r., na co mam stosowne dokumenty. Nie było ich tylko w czasie Covidu. Nie wiem, jaki cel miał ktoś, kto doprowadził do takiego wydźwięku, byłem tym zaskoczony. Miałem nawet taki telefon, gdzie zadzwonił do mnie rolnik mający około 400 ha ziemi i zapytał mnie wprost, czy rzeczywiście sytuacja w szpitalu jest tak krytyczna. Bo jeśli tak, to każe załadować natychmiast samochód ciężarowy i przywiezie tych warzyw tyle, ile potrzeba. Ja mówię, że takiej sytuacji nie ma, bo nie jest tak, że nas nie stać na zakup marchewki i cebuli. Ale jest to tradycja w społeczeństwie. Zwłaszcza że rejon Krasnegostawu, a nawet cała Lubelszczyzna to rejon typowo rolniczy. I z taką inicjatywą przychodzili wójtowie wcześniej, kiedy byłem jeszcze dyrektorem w innym szpitalu powiatowym, którzy sami proponowali, że oni przywiozą ziemniaków, buraków, marchewki i tej słynnej cebuli. Bo ludzie uważają, że lepiej to zrobić jesienią, aby później na wiosnę nie wyrzucać tego, czy nie utylizować. I to jest, uważam, odruch czysto ludzki, a nawet i lokalny patriotyzm, bo szpital nie jest własnością dyrektora, starosty, ale jest własnością mieszkańców, o których należy dbać i robić wszystko, aby było jak najmniej problemów związanych ze świadczeniem usług - podsumowuje Zbigniew Widomski.