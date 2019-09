Zagraniczni turyści - w jednej z najczęściej zwiedzanych dzielnic Kioto - będą dostawać na smartfony komunikaty przypominające im o zasadach właściwego zachowania. Pilotażowy projekt władz miasta i rządu Japonii ruszył po skargach mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Testowy program obejmie na razie ulicę Hanamikoji w dzielnicy Gion, gdzie znajduje się wiele tradycyjnych herbaciarni i historycznych budynków. Turyści, którzy zainstalowali na swoim telefonie aplikację z informacjami dla zwiedzających lub korzystają z przenośnych urządzeń elektronicznych wypożyczanych w hotelach i pensjonatach, będą dostawali automatyczne powiadomienia w języku angielskim i chińskim o lokalnej etykiecie.

Informacji udzielać będą też konsultanci patrolujący ulice na wyznaczonym obszarze, a w wielu miejscach zawisną informacyjne plakaty.



Pilotaż, zorganizowany przez ministerstwo ds. gruntów, infrastruktury, transportu i turystyki oraz władze Kioto, potrwa do 8 grudnia, a następnie zostanie oceniony na podstawie nagrań z ulicznego monitoringu i kwestionariuszy wypełnionych przez mieszkańców.



To odpowiedź na zgłaszane przez miejscowych przypadki niewłaściwego zachowania wśród zagranicznych turystów. Mieszkańcy wskazywali m.in., że obcokrajowcy siadali i kładli się na ulicy, żeby zrobić zdjęcie, gonili za maiko - kobietami kształcącymi się na gejsze - i bez pozwolenia robili im zdjęcia. Ponadto wchodzili na prywatne posesje, a nawet do domów i wyrządzali szkody materialne.