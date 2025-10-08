Zaostrza się sytuacja polityczna za Oceanem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że burmistrz Chicago Brandon Johnson i gubernator stanu Illinois J.B. Pritzker "powinni pójść do więzienia za to, że nie chronią funkcjonariuszy służby ICE zajmującej się deportacjami imigrantów". W tym mieście dochodziło do starć między agentami i demonstrantami.
Opinie na temat pracy władz miasta amerykański przywódca wyraził w mediach społecznościowych.
"Burmistrz Chicago powinien trafić do więzienia za to, że nie zapewnił ochrony funkcjonariuszom straży pożarnej! Gubernator Pritzker również!" - napisał Trump w porannym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi, ale w ciągu ostatnich dni w Chicago i okolicach doszło do kilku incydentów między funkcjonariuszami ICE i demonstrantami, których administracja Trumpa określa jako członków Antify.
Na wpis prezydenta USA zareagował natomiast burmistrz Chicago, który zapewnił, że "nigdzie się nie wybiera".