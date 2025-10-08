W co najmniej dwóch przypadkach demonstranci zablokowali pojazdy ICE, zaś w minioną sobotę agenci Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP) postrzelili 30-letnią kobietę, która podążała wraz z innymi za ich pojazdem i ostatecznie miała wjechać w jeden z samochodów.

Trump chce chronić funkcjonariuszy ICE. Podpisał dekret

W poniedziałek prezydent podpisał dekret powołujący pod federalną kontrolę 300 żołnierzy Gwardii Narodowej Illinois, by chronić funkcjonariuszy ICE, zaś we wtorek do stanu przybyli również żołnierze Gwardii Narodowej Teksasu, wysłani dzięki decyzji republikańskiego gubernatora tego stanu GregaAbbotta.

ICE i inne służby federalne od tygodni prowadzą w Chicago operację przeciwko nielegalnym imigrantom "Midnight Blitz". Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), skutkowała ona dotychczas zatrzymaniem ponad 500 osób, jednak metody stosowane przez służby wzbudzały kontrowersje.

W jednej z akcji funkcjonariusze wylądowali śmigłowcem Black Hawk na dachu jednego z bloków mieszkalnych w południowej części miasta, przeprowadzając nalot na szereg mieszkań. Według świadków cytowanych przez CNN, służby wyprowadziły w środku nocy z bloku dziesiątki osób, w tym półnagie dzieci, a także obywateli USA i osoby mające legalny status.

Atak na dziennikarkę CBS

Według DHS w bloku "bywali członkowie Tren de Aragua", czyli wenezuelskiego gangu uznanego przez administrację Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Na tym nie koniec. W innych głośnych przypadkach, niesprowokowani funkcjonariusze ICE wystrzelili kule pieprzowe w reporterkę telewizji CBS. Jeszcze innym razem, stojący na dachu budynku agenci trafili w głowę kulą pieprzową pastora wzywającego ich spod budynku do modlitwy.

W niedzielę burmistrz Chicago Brandon Johnson podpisał rozporządzenie wyznaczające "strefę wolną od ICE", zabraniającą agentom federalnym korzystania z miejskiego mienia do prowadzenia swojej operacji. Gubernator J.B. Pritzker określił wysłanie wojsk do jego stanu wbrew jego woli jako "inwazję" i oskarżył administrację Trumpa o celowe prowokowanie napięć i starć, by stworzyć pretekst do użycia wojsk przeciwko demonstrantom.

Trump we wtorek nie wykluczył użycia ustawy o zbrojnych powstaniach (Insurrection Act), która pozwala na wykorzystanie wojska do pacyfikacji zamieszek. Ona (ustawa) była już używana w przeszłości, jak wiecie. Jeśli spojrzy się na Chicago, Chicago to świetne miasto, gdzie jest dużo przestępstw, a jeśli gubernator nie potrafi wykonać roboty, to my wykonamy tę robotę - powiedział Trump podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem.