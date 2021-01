W Georgii trwa zliczanie głosów w dwóch wyborczych pojedynkach o miejsca w Senacie USA. Po zliczeniu pierwszych kart wyborczych przewagę mają Demokraci, ale na ogłoszenie zwycięzców prawdopodobnie przyjdzie poczekać, być może nawet do środy czasu miejscowego.

Wielu Amerykanów z zapartym tchem śledzi doniesienia dotyczące wyborów / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

W Georgii przeliczono już ponad 40 procent głosów. Poszczególne hrabstwa stosują różne metody. Część wpierw zajmuje się kartami z głosowania wczesnego (głównie elektorat demokratów), a cześć priorytetowo traktuje te oddane w lokalach w dzień wyborczy (tu przewagę mają republikanie).

Metodologia liczenia oraz zacięte pojedynki słowne zwiastują, że wygranych możemy nie poznać we wtorek czasu miejscowego. Przypomina to wyrównany wyścig prezydencki z listopada, gdy głosy w Georgii zliczano przez kilka dni. Zwyciężył tam ostatecznie z przewagą ponad 11 tysięcy głosów Demokrata Joe Biden, w znacznej mierze dzięki mobilizacji Afroamerykanów w aglomeracji Atlanty.



Kandydaci Republikanów do Senatu - David Perdue i Kelly Loeffle - wypadli w listopadzie lepiej od Trumpa i pokonali rywali reprezentujących Demokratów (Jona Ossoffa i wielebnego Raphaela Warnocka), ale żaden z nich nie uzyskał 50 procent głosów przez co konieczne są styczniowe dogrywki.



Po pierwszych danych ze środy sympatyków GOP niepokoi szczególnie spadek frekwencji w hrabstwach na północy stanu, które są uważane za bastion tej partii.



W dwóch "wyborczych dogrywkach" w Georgii rozstrzygnie się to, która partia kontrolować będzie ostatecznie amerykański Senat. Arytmetyka jest prosta: aby w izbie wyższej utrzymać większość GOP potrzebuje wygranej w co najmniej jednym z dwóch senackich wyścigów. Przed demokratami jest trudniejsze zadanie, gdyż zwyciężyć muszą w obu głosowaniach. W takim przypadku Senat znalazłby się pod ich kontrolą, gdyż przy remisach decydujący głos ma wiceprezydent. A ten urząd od 20 stycznia piastować będzie Demokratka, Kamala Harris.