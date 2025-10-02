USA planują zwiększyć obsadę wybranych ambasad i konsulatów na czas przyszłorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Wszystko po to, aby lepiej obsłużyć kibiców ubiegających się o wizę. O planach poinformował amerykański Departament Stanu.

USA planują wzmocnić obsadę wybranych ambasad i konsulatów w związku z MŚ 2026 / Shutterstock

Departament przekazał w czwartek, że wyśle setki dodatkowych urzędników konsularnych do "wyznaczonych krajów", aby obsłużyć spodziewane większe zapotrzebowanie na wizy. Liczba pracowników i kraje, do których się udadzą, nie zostały jeszcze ustalone, ponieważ nie są jeszcze znani wszyscy uczestnicy mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Pierwsza pula biletów na mecze MŚ trafiła do sprzedaży w środę.

Nowa, bardziej restrykcyjna polityka wizowa, wprowadzona przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, zakłada m.in. wzmożoną kontrolę kont kandydatów w portalach internetowych i innych publicznych oświadczeń.

Podróżujący na MŚ z krajów europejskich i azjatyckich objętych Programem Ruchu Bezwizowego, w tym z Polski, prawdopodobnie nie będą musieli odbyć rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak kibice z krajów nieobjętych tym programem i nieposiadających jeszcze ważnych wiz turystycznych lub służbowych będą musieli złożyć wniosek, co wiąże się z osobistą rozmową kwalifikacyjną i kontrolą pod względem bezpieczeństwa.

Departament Stanu oświadczył, że "jest gotowy sprostać zapotrzebowaniu, utrzymując jednocześnie rygorystyczne wymogi weryfikacyjne".

W ok. 80 proc. krajów, które już zakwalifikowały się do mundialu lub wkrótce mogą się zakwalifikować, terminy rozmów kwalifikacyjnych w sprawie wizy mają nie przekraczać dwóch miesięcy. Jednocześnie Departament Stanu zasugerował, by kibice zainteresowani wyjazdem do USA na MŚ już teraz rozpoczęli proces aplikacji o wizę.

Piłkarskie MŚ 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. W Stanach Zjednoczonych rozegranych zostanie 76 ze 104 meczów.