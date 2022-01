Sceny jak z filmu grozy rozegrały się w czasie podróży kolejką linową Sandia Peak w okolicach Albuquerque w stanie Nowy Meksyk w USA. 21 osób w uwięzieniu i mrozie spędziło aż 15 godzin po awarii, jakiej kolejka uległa w wieczór sylwestrowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje NBC News, w kolejce linowej Sandia Peak w okolicach Albuquerque w stanie Nowy Meksyk uwięzionych zostało 21 osób. 20 pasażerów znajdowało się w jednym z wagoników, natomiast w drugim była jedna osoba. Byli to pracownicy kolejki i obsługa górskiej restauracji. Do akcji ratunkowej wezwano zespół wsparcia lotniczego. Jego służby ewakuowały pasażerów w grupach od dwóch do czterech osób.

Akcję utrudniały złe warunki pogodowe, wiał silny i porywisty wiatr, była też słaba widoczność. Do awarii wagoników doszło zaraz po tym, gdy lód zaczął osadzać się na kablach kolejki uniemożliwiając dalszą podróż.

Na szczęście udało się bezpiecznie ewakuować wszystkich pasażerów.

Popularna atrakcja turystyczna

Sandia Peak Tramway to kolejka linowa położona w sąsiedztwie Albuquerque w Nowym Meksyku. Rozciąga się od północno-wschodniego krańca miasta do Sandia Peak na grzbiecie góry. Jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. Pozwala przemieścić się w ciągu 15 minut na wysokość ponad 3 tys. metrów nad poziomem morza.