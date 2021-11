Odnaleziono śmiertelną ofiarę spowodowanego ulewnymi deszczami osunięcia ziemi na jedną z autostrad w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. Są doniesienia o innych osobach, z którymi nie ma kontaktu.

Ofiarę osunięcia się ziemi odnaleziono na autostradzie 99, jednej z głównych dróg w południowej części Kolumbii Brytyjskiej. Policja przekazała mediom, że są także doniesienia o dwóch osobach, z którymi nie udało się jeszcze skontaktować. Według świadków osuwająca się ziemia mogła zepchnąć z autostrady od trzech do dziesięciu samochodów - podały media.



Cały czas trwa przeszukiwanie terenu przy autostradzie 7 w pobliżu Agassiz, gdzie w niedzielę dwa osuwiska zablokowały ok. 50 samochodów i skąd w poniedziałek helikopterami ewakuowano łącznie 311 osób, 26 psów i jednego kota - podawał publiczny nadawca CBC.

"Wydarzenie będzie miało charakter katastrofalny"

Część miejscowości w Kolumbii Brytyjskiej jest odcięta od świata z powodu zamknięcia dróg, w niektórych miejscowościach prowincji doszło do ewakuacji. We wtorek wieczorem władze wezwały wszystkich mieszkańców Sumas Prairie, by niezwłocznie opuścili swoje domu w związku z zagrożeniem zalania przez wzbierającą wodę pobliskiej Fraser River. "To wydarzenie będzie miało charakter katastrofalny" - napisały władze w komunikacie.



Nakazy ewakuacji ogłaszano w wielu miejscowościach od niedzieli w związku z wysokim stanem lokalnych rzek i podtopieniami. Ewakuacja została nakazana dla całego miasta Merritt. Z trzech mostów w tym mieście jeden został zniszczony przez rzekę, dwa będą wymagały dokładnej inspekcji przez specjalistów, ponieważ nie wiadomo, czy nie zostały uszkodzone - podały media. Jeszcze w niedzielę ulewne opady deszczu stworzyły zagrożenia dla rurociągu Trans Mountain. Wstrzymano prace nad rozbudowywaną częścią rurociągu, a w rejonie miejscowości Hope Trans Mountain czasowo wyłączono z eksploatacji.



Ostrzeżenie przed silnymi opadami kanadyjscy meteorolodzy wydali już w miniony piątek. Przyczyną ulewnych deszczów w Kolumbii Brytyjskiej, jak mówią w mediach meteorolodzy jest atmosferyczna "rzeka" nad Pacyfikiem, ciąg chmur tak mocno nasyconych wilgocią, że przypominają rzekę.