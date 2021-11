W kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska trwa ewakuacja 275 osób zablokowanych na autostradzie na wschód od Vancouver. Osuwiska zostały spowodowane dużymi opadami deszczu. Ulewy doprowadziły też do czasowego wyłączenia rurociągu.

Kanada. Osuwiska po ulewnym deszczu / Justin Tang / PAP/Abaca

Na autostradzie w pobliżu Agassiz w Kolumbii Brytyjskiej, ok. 125 km na wschód od Vancouver od niedzieli zablokowanych było w sumie 275 osób, dorosłych i dzieci. Wczoraj rozpoczęła się ich ewakuacja z użyciem helikopterów. Podróżni nie mogą wydostać się samodzielnie, bo na autostradę w dwóch miejscach osunęła się w niedzielę ziemia, po dużych opadach deszczu, blokując ok. 50 samochodów. W akcji ratunkowej biorą też udział eksperci inżynieryjni, by sprawdzić miejsce osunięcia się ziemi, czy nie ma tam zasypanych samochodów - podały kanadyjskie media.

Część miejscowości w Kolumbii Brytyjskiej jest odcięta od świata z powodu zamknięcia dróg, w niektórych miastach prowincji doszło do ewakuacji. W liczącym 7 tys. mieszkańców Merritt, 200 km na północny wschód od Vancouver trwa ewakuacja w związku z zalaniem lokalnej stacji oczyszczania ścieków. Władze miasta uznały, że stwarza to zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nakazy ewakuacji ogłoszono jeszcze w niedzielę także w wielu innych miejscowościach w związku z wysokim stanem lokalnych rzek i podtopieniami.

Ulewne opady deszczu stworzyły też zagrożenia dla rurociągu Trans Mountain. Wstrzymano prace nad rozbudowywaną częścią rurociągu, a w rejonie miejscowości Hope Trans Mountain czasowo wyłączono go z eksploatacji.

Ostrzeżenie przed silnymi opadami kanadyjscy meteorolodzy wydali już w miniony piątek. Przez 24 godziny w niektórych częściach Kolumbii Brytyjskiej spadło 230 mm deszczu, a poniedziałek jest kolejnym deszczowym dniem, prognozy mówią o dalszych 30 mm opadów. Publiczny nadawca CBC cytował meteorologów, którzy przypomnieli, że np. w Hope tylko wczoraj zarejestrowano ponad 300 mm opadów, podczas gdy 250 mm to przeciętny poziom miesięcznych opadów o tej porze roku. Przyczyną ulewnych deszczów w Kolumbii Brytyjskiej, jak mówią w mediach meteorolodzy jest atmosferyczna "rzeka" nad Pacyfikiem, ciąg chmur tak mocno nasyconych wilgocią, że przypominają rzekę.