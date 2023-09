Sąd w Kijowie nakazał umieszczenie w areszcie na dwa miesiące oligarchy Ihora Kołomojskiego, który jest podejrzany o finansowe malwersacje. Kołomojski jest jednym z najbogatszych biznesmenów ukraińskich. W 2019 roku poparł Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich.

Ihor Kołomojski / MYKHAYLO MARKIV / PAP/EPA

Posiedzenie sądu odbywało się za zamkniętymi drzwiami na wniosek adwokata Kołomojskiego, ale ogłoszenie werdyktu było publiczne. Sąd nakazał umieszczenie biznesmena w areszcie na dwa miesiące (do 30 października br.) w mieście Dniepr (rodzinnym mieście biznesmena) z możliwością wniesienia kaucji w wysokości ponad 509 mln hrywien (ponad 13 mln USD). Adwokaci mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu pięciu dni i już zapowiedzieli, że złożą apelację.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podała, że Kołomojski został powiadomiony o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa polegającego na oszustwach i legalizacji majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa. SBU uważa, że Kołomojski w latach 2013-20 wyprowadził ponad pół miliarda hrywien (równowartość ok. 14 mln USD) za granicę, wykorzystując podlegające mu banki.



Kołomojski powiedział dziennikarzom przed ogłoszeniem decyzji sądu, że zdążył tylko pobieżnie się zapoznać się z oskarżeniami i że całkowicie je odrzuca.

Kijów sygnalizuje walkę z korupcją

Biznesmen, jeden z najbogatszych obywateli Ukrainy, przed wyborami prezydenckimi w 2019 roku poparł Wołodymyra Zełenskiego w jego ambicjach politycznych. Jak zauważa agencja Reutera, obecne działania wobec Kołomojskiego następują w czasie, gdy Kijów stara się sygnalizować postęp w walce z korupcją podczas trwającej wojny. Kołomojski postrzegany jest jako należący do grupy oligarchów, którzy zgromadzili wielki majątek po rozpadzie ZSRR w 1991 roku i mieli w kraju znaczne wpływy polityczne i gospodarcze.

Wpływy oligarchów zmalały wraz z wojną, która zniszczyła dochodowe zakłady przemysłowe na wschodzie i południu kraju oraz podlegające im media (w przypadku Kołomojskiego to kanał telewizyjny 1+1).



Podejrzenia, o których poinformowała w sobotę SBU, to kolejne w ciągu blisko roku działania wymiaru sprawiedliwości dotyczące Kołomojskiego. W lutym br. w jego domu w Dnieprze przeprowadzono rewizję. W listopadzie 2022 r. państwo ukraińskie przejęło kontrolę nad akcjami pięciu strategicznych przedsiębiorstw, w tym nad firmami kontrolowanymi przez Kołomojskiego.



Majątek biznesmena to aktywa w przemyśle energetycznym, bankowości (znacjonalizowany w 2016 r. Prywatbank) i innych sektorach. Kołomojski jest od 2021 roku objęty sankcjami USA, które zarzucają mu korupcję.