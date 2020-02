Policjant z wydziału ds. cyberprzestępczości w Żytomierzu w środkowej Ukrainie został zatrzymany w związku z podejrzeniem żądania 5 tys. dolarów łapówki - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Funkcjonariusz chciał dostać łapówkę w bitcoinach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Śledczy twierdzą, że policjant zażądał 5 tys. dolarów od miejscowego za to, by nie został on pociągnięty do odpowiedzialności za rozpowszechnianie pornografii.

Policjant obiecał podejrzanemu w sprawie załatwienie "potrzebnych" wyników ekspertyzy komputerowo-technicznej - wyjaśniono.

Według SBU początkowo chodziło o przekazanie kryptowaluty na portfel elektroniczny. Później policjant zgodził się, by łapówka była przelana w kilku częściach na rachunek bankowy znajomego - dodano.

Jak poinformowano, policjant został zatrzymany w centrum Żytomierza od razu po zaksięgowaniu na rachunku pierwszego przelewu w wysokości 24 tys. hrywien (ok. 980 USD).

Służby sprawdzają, czy inni policjanci wydziału nie byli powiązani z nielegalną działalnością.