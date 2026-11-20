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„Prawdopodobnie jedna z rakiet przekroczyła granicę z Polską, ta informacja jest sprawdzana” - powiedział w piątek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat. Ukraina została zaatakowana przez Rosję w nocy z czwartku na piątek 20 rakietami balistycznymi, 80 pociskami manewrującymi i ok. 400 dronami różnych typów, w tym 120 odrzutowymi - poinformował.

Zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, fot. Wojtek Jargiło

Zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, fot. Wojtek Jargiło / PAP

Potężny atak Rosji na Ukrainę

Był to jeden z najpotężniejszych ataków na Ukrainę - zaznaczył Ihnat.

„Prawdopodobnie jedna z rakiet przekroczyła granicę z Polską, ta informacja jest sprawdzana” - powiedział wojskowy, cytowany przez portal NV.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski przekazał później, że obiekt, który spadł w Polsce w Nowym Lipowcu, to może być rakieta manewrująca Ch-101 albo dron odrzutowy.

Ihnat poinformował, że głównym celem rosyjskich ataków były obiekty energetyczne, a wiele wrogich pocisków udało się zestrzelić.

Obrona powietrzna unieszkodliwiła 462 cele, w tym trzy rakiety balistyczne typu Iskander-M/S-400/Cyrkon, 79 pocisków manewrujących Ch-101 i 380 dronów różnych typów - wyliczono w komunikacie Sił Powietrznych.

Premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował, że w nocnych atakach zginęło co najmniej osiem osób, z czego sześć w Kijowie, a 28 zostało rannych. W Kijowie atakowane były m.in. mosty na Dnieprze.

Lwów pod zmasowanym rosyjskim ostrzałem. Są zabici i ranni Co najmniej dwie osoby zginęły w piątkowy poranek we Lwowie podczas zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na zachodnie obwody Ukrainy. Kilka osób zostało rannych. Drony trafiły m.in. w jedną ze stacji kolejowych w mieście.

Sybiha o zagrożeniu dla Europy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej pokazuje, jakie zagrożenie dla Europy stanowi rosyjska agresja przeciwko jego krajowi. Zapewnił, że Ukraina solidaryzuje się z Polską.

„Kolejne naruszenie polskiej (i NATO-wskiej) przestrzeni powietrznej w wyniku zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej agresji na Ukrainę pokazuje, jakie zagrożenia dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej niesie ze sobą rosyjska agresja" - napisał Sybiha na platformie X.

"Podczas gdy Moskwa próbuje zainicjować dyskusję na temat 'nowej architektury bezpieczeństwa w Europie', rosyjskie pociski i drony bezpośrednio podważają istniejący porządek bezpieczeństwa w Europie. Pierwszym krokiem w kierunku jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków” - podkreślił Sybiha.

Zaznaczył, że Ukraina stanowi pierwszą linię obrony przed rosyjskim zagrożeniem, a wspierając potencjał Ukrainy, sojusznicy chronią własnych obywateli i swoje bezpieczeństwo. Ocenił, że obecnie kluczowe znaczenie ma zwiększenie presji na Rosję, wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz pokoju.

Niezidentyfikowany obiekt w przestrzeni RP. Gen. Polko: Rosja eskaluje nie tylko w samej Ukrainie Czas: 07:02

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W związku z atakami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też alerty dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego.

W Rudniku nad Sanem znaleziono metalowe elementy niezidentyfikowanego obiektu. Na obiekt natrafiono też w Nowym Lipowcu.