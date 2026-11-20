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Co najmniej dwie osoby zginęły w piątkowy poranek we Lwowie podczas zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na zachodnie obwody Ukrainy. Kilka osób zostało rannych. Drony trafiły m.in. w jedną ze stacji kolejowych w mieście.

Zniszczenia na dworcu we Lwowie, fot. mer Lwowa Andrij Sadowy (Twitter)

Zniszczenia na dworcu we Lwowie, fot. mer Lwowa Andrij Sadowy (Twitter) / materiały udostępnione

Nocny i poranny atak Rosji na zachodnie obwody Ukrainy przyniósł we Lwowie dwie ofiary śmiertelne. Co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Drony trafiły w jedną ze stacji kolejowych w mieście. Rosjanie używali także dronów odrzutowych i pocisków manewrujących.

Wet za wet. Rosyjski atak rakietowy na trzy mosty w Kijowie, są zabici W nocy z czwartku na piątek Rosjanie kilkukrotnie zaatakowali Kijów m.in. rakietami balistycznymi. Uszkodzili trzy mosty i zabili trzy osoby - poinformował mer stolicy Ukrainy. W trzech dzielnicach zapłonęły budynki, uszkodzono krytyczną…

Awaryjne przerwy w dostawach energii

W obwodach lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim na zachodzie Ukrainy wprowadzono w piątek awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu rosyjskich ataków – poinformował ukraiński operator systemu przesyłowego Ukrenerho.

Ukrenerho podkreślił, że w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest niezwykle trudna. Aby ustabilizować jego działanie, w trzech obwodach konieczne było wprowadzenie awaryjnych wyłączeń prądu. Energetycy pracują nad jak najszybszym ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem dostaw energii odbiorcom.

Mocne uderzenie w Lwów

Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził przerwy w dostawach energii elektrycznej we Lwowie i całym obwodzie lwowskim.

Sadowy poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku we Lwowie spadły odłamki drona, które uszkodziły samochody. W jednym z akademików zostały wybite szyby - wyjaśnił.

Mer w porannej informacji ostrzegł, że rosyjski atak nadal trwa i zaapelował do mieszkańców miasta o pozostanie w schronach.

W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Jak podkreślono, trwa weryfikacja systemów radiolokacyjnych.