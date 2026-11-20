Nocny i poranny atak Rosji na zachodnie obwody Ukrainy przyniósł we Lwowie dwie ofiary śmiertelne. Co najmniej cztery osoby zostały ranne.
Drony trafiły w jedną ze stacji kolejowych w mieście. Rosjanie używali także dronów odrzutowych i pocisków manewrujących.
Awaryjne przerwy w dostawach energii
W obwodach lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim na zachodzie Ukrainy wprowadzono w piątek awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu rosyjskich ataków – poinformował ukraiński operator systemu przesyłowego Ukrenerho.
Ukrenerho podkreślił, że w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest niezwykle trudna. Aby ustabilizować jego działanie, w trzech obwodach konieczne było wprowadzenie awaryjnych wyłączeń prądu. Energetycy pracują nad jak najszybszym ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem dostaw energii odbiorcom.
Mocne uderzenie w Lwów
Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził przerwy w dostawach energii elektrycznej we Lwowie i całym obwodzie lwowskim.
Sadowy poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku we Lwowie spadły odłamki drona, które uszkodziły samochody. W jednym z akademików zostały wybite szyby - wyjaśnił.
Mer w porannej informacji ostrzegł, że rosyjski atak nadal trwa i zaapelował do mieszkańców miasta o pozostanie w schronach.
W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Jak podkreślono, trwa weryfikacja systemów radiolokacyjnych.