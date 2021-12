Dziesiątki uchodźców z ludu Rohingja pozwało Facebook za dopuszczanie do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści wobec nich. Żądają zadośćuczynienia w wysokości 150 mld dolarów - informuje we wtorek telewizja BBC.

Uchodźcy z ludu Rohingja / TANBIRUL MIRAJ RIPON / PAP/EPA

Firma jest oskarżona o dopuszczenie do rozpowszechniania nienawistnych i niebezpiecznych informacji skierowanych przeciwko Rohingjom. Rohingjowie to muzułmański lud, który buddyjska część społeczeństwa Birmy uważa za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu.



Brytyjska kancelaria prawna zarzuciła Facebookowi m.in. nieusuwanie kont podżegających do przemocy czy stosowanie algorytmów, które wzmacniały mowę nienawiści skierowaną wobec ludu Rohingja.



W Stanach Zjednoczonych prawnicy złożyli skargę przeciwko Facebookowi w San Francisco, oskarżając firmę, że "jest gotowa wymienić życie ludu Rohingja za lepszą penetrację rynku w małym kraju w Azji Południowo-Wschodniej". Kancelaria cytowała posty, które ujawniło śledztwo Agencji Reutera, w tym m.in. "Musimy walczyć z nimi (z ludem Rohingja - PAP) jak Hitler walczył z Żydami".

Chiny prześladują lud Rohingjów

W 2017 roku birmańskie wojsko rozpoczęło brutalne represje w stanie Rakhine po tym, jak bojownicy Rohingja dokonali krwawych ataków na posterunki policji.



Tysiące ludzi zginęło, a ponad 700 tys. Rohingjów uciekło do Bangladeszu. Powstały wówczas powszechnie znane zarzuty o łamanie praw człowieka, w tym zabójstwa, gwałty i podpalenia.



Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Facebook jest w dużej mierze chroniony przed odpowiedzialnością prawną za treści publikowane na portalu przez jego użytkowników. Wedle nowego pozwu sądowego, prawo Birmy, w którym nie ma podobnego przepisu, powinno mieć pierwszeństwo w tej sprawie.