RMF24

Libia zapowiada odwet po tym, jak dwóch libijskich żołnierzy zmarło w wyniku obrażeń odniesionych podczas ataku na rosyjską korwetę w porcie w Bengazi. O śmierci wojskowych poinformował libijski portal Al-Wasat, powołując się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej (LNA). Do ataku na Merkurego przyznała się Ukraina.

„Ich krew nie została przelana na darmo”

Obaj żołnierze służyli w libijskiej marynarce wojennej. Zostali poważnie ranni w wyniku ataku oraz następujących po nim eksplozji na rosyjskiej korwecie Merkury - podał portal Al-Wasat. Dowództwo Libijskiej Armii Narodowej oświadczyło, że „ich krew nie została przelana na darmo”, a odpowiedź nastąpi „w odpowiednim miejscu i czasie oraz przy użyciu odpowiednich środków”.

Libia jest pogrążona w kryzysie politycznym od obalenia i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 r. Od 2014 r. kraj jest podzielony między rywalizujące ze sobą ośrodki władzy na wschodzie i zachodzie. Bengazi jest największym miastem wschodniej Libii, kontrolowanej przez ośrodek władzy, wspierany przez LNA. Na czele LNA stoi gen. Chalifa Haftar, który utrzymuje bliskie relacje z Rosją.

Siedem dronów morskich wystarczyło, by zatopić Merkurego

W nocy z soboty na niedzielę znajdująca się od kilku dni w porcie w Bengazi rosyjska korweta rakietowa Merkury została zaatakowana siedmioma dronami morskimi. Okręt zatonął. Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że obu tych ataków dokonały ukraińskie siły zbrojne. Według Wołodymyra Zełenskiego atak na Merkurego był „wzorową ukraińską operacją (przeprowadzoną) w odpowiedzi na rosyjską wojnę”.

„Nasi żołnierze użyli siedmiu dronów morskich ukraińskiej produkcji. Mimo wszelkich prób przeciwdziałania ze strony wroga zatopiono rosyjską korwetę Merkury. To jeden z ich najnowszych okrętów, przyjęty do służby w 2023 roku, już w czasie pełnoskalowej wojny” – podkreślił Zełenski.

Rzecznik MSZ Ukrainy: Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony

W poniedziałek uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił ataki na rosyjskie statki w pobliżu Bengazi. MSZ Libii wezwało też władze Ukrainy „do przedstawienia oficjalnych wyjaśnień dotyczących charakteru i zakresu ogłoszonych operacji”.

We wtorek rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Heorhij Tychyj oświadczył, że korweta była uzasadnionym celem. Zapewnił, że Kijów szanuje suwerenność Libii.

Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51. Karty Narodów Zjednoczonych. Ukraina ma pełne prawo do przeprowadzania ataków na legalne cele wojskowe agresora. Są nimi rosyjskie okręty wojenne, a także statki towarowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby oraz tankowce floty cieni, które zaopatrują rosyjską machinę wojenną – powiedział Tychyj.

Według rzecznika Ukraina nikogo nie „wciąga” do wojny ani nigdzie jej nie „przenosi”. Jak zapewnił, działania Ukrainy są wymierzone wyłącznie w agresora, a nie w jakąkolwiek stronę trzecią.

Zatopienie rosyjskiego okrętu wywołało burzę. Libia żąda wyjaśnień, Ukraina odbija piłeczkę Ukraina tłumaczy się z zatopienia rosyjskiej korwety Merkuty u wybrzeży Libii. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Heorhij Tychyj oświadczył, że korweta była uzasadnionym celem. Zapewnił, że Kijów szanuje suwerenność Libii.

Merkury pływał zaledwie trzy lata

Merkury znajdował się w porcie Bengazi od kilku dni. Eskortował konwój statków związanych z Rosją, przewożących sprzęt wojskowy na eksport - podał branżowy portal morski Naval News.

Formalnie Merkury należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale ze względu na wojnę Rosji przeciw Ukrainie okręt pływał ostatnio z baz Floty Północnej w Arktyce. Wszedł do służby w marcu 2023 roku. Ma 104,5 m długości i pełną wyporność 2450 ton. Posiada hangar z lądowiskiem dla śmigłowca do zwalczania okrętów podwodnych Ka-27. Załoga liczy do 90 osób.