Zdjęcie byłego prezydenta USA Joe Bidena znikło ze ściany w Białym Domu. W to miejsce powieszono fotografię, przedstawiającą urządzenie do powielania podpisów, tzw. autopen.

"Prezydencka Aleja Sławy pojawiła się w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła" Białego Domu - poinformowała asystentka prezydenta Donalda Trumpa, Margo Martin, na platformie X. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widać biało-czarne portrety prezydentów USA oprawione w złote ramy.

Na zamieszczonym wideo oraz na zdjęciu opublikowanym przez Biały Dom widać dwie fotografie Trumpa (z poprzedniej i obecnej kadencji), a między nimi - w miejscu, w którym powinno wisieć zdjęcie Joe Bidena - fotografię przedstawiającą urządzenie do składania podpisów i podpis Bidena.

Prezydent już wcześniej zapowiedział, że zamiast portretu Bidena zawiesi w Białym Domu zdjęcie mechanicznego długopisu.

Trump wielokrotnie twierdził, że osoby z otoczenia Bidena ukrywały stan ówczesnego prezydenta i same podejmowały decyzje, podpisując się za niego pod dokumentami. Dowodem na to miałoby być używanie specjalnej maszyny do składania podpisów, używanej od dekad przez wielu prezydentów. Zdaniem Trumpa używanie maszyny nasiliło się pod koniec prezydentury jego poprzednika.