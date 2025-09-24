Zdjęcie byłego prezydenta USA Joe Bidena znikło ze ściany w Białym Domu. W to miejsce powieszono fotografię, przedstawiającą urządzenie do powielania podpisów, tzw. autopen.

Donald Trump i Joe Biden w styczniu tego roku podczas inauguracji prezydentury Trumpa / SAUL LOEB / AFP/EAST NEWS

"Prezydencka Aleja Sławy pojawiła się w kolumnadzie Zachodniego Skrzydła" Białego Domu - poinformowała asystentka prezydenta Donalda Trumpa, Margo Martin, na platformie X. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym widać biało-czarne portrety prezydentów USA oprawione w złote ramy.

Na zamieszczonym wideo oraz na zdjęciu opublikowanym przez Biały Dom widać dwie fotografie Trumpa (z poprzedniej i obecnej kadencji), a między nimi - w miejscu, w którym powinno wisieć zdjęcie Joe Bidena - fotografię przedstawiającą urządzenie do składania podpisów i podpis Bidena.